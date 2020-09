'Drama voor Robben, maar hij komt zeker terug', Willy van de Kerkhof hoopt op snel herstel

Robben verliet na een half uur tegen PSV geblesseerd het veld in Groningen (Foto: ANP / Olaf Kraak). vergroot

'Een verademing'. Zo noemt Willy van de Kerkhof het spel van PSV zondag in Groningen tegen de plaatselijke FC. "Technisch zeer begaafd en snel", is de oud-PSV'er enthousiast over het spel van de Eindhovenaren die met drie punten van het veld stapten. Dit dankzij een 1-3 overwinning. Zoals velen had ook Willy uitgekeken naar de rentree van Arjen Robben in de Eredivisie. Dit uitgerekend tegen zijn oude club PSV.

Robben moest echter al na een half uur spelen geblesseerd afhaken. "Een drama. Maar hij komt zeker terug", zegt Willy maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Hij speelde goed. Ik heb hem niet op een fout kunnen betrappen. Ik hoop dat hij snel herstelt."

Broer René is net als Willy blij dat er weer gevoetbald wordt. "Heerlijk, heerlijk", zegt hij. Het spel van PSV noemt hij 'niet slecht'. "Ze bereiken langzaam de vorm die de trainer wil", houdt hij zich in tegenstelling tot Willy iets meer op de vlakte.

Willem II

De nederlaag (2-0) van Willem II in en tegen Heerenveen hoeft volgens René geen gevolgen te hebben voor de prestaties van de Tilburgers in Europa. Woensdag speelt Willem II de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League tegen Progrès Niederkorn in Luxemburg. "Dat moet haalbaar zijn", zegt hij.

Het spel van de Tilburgers tegen SC Heerenveen vond hij namelijk 'niet slecht'. "De kansen die ze krijgen moeten ze echter wel benutten."