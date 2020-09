Kijk hier hoe de gouden leeuw wordt teruggezet op de Markt in Den Bosch

Fier en trots staat de leeuw weer op zijn sokkel voor de voormalige V&D in Den Bosch. Het beeld van de gouden leeuw werd opgeknapt. Vrijdagochtend werd de leeuw weer op zijn plekje gezet.



De gouden leeuw is al jarenlang een gezichtsbepalend beeld op de Markt in Den Bosch. Het rijksmonument staat voor het pand waar V&D en Hudson's Bay gevestigd waren. De laatste jaren is het beeld meerdere keren aangereden, waardoor het telkens in Bergeijk weer opgeknapt moest worden. Dat deden Jack van Bommel en Elly Verrijt van restauratie-atelier Klooster en Beeld.