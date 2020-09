Kerkbezoek krabbelt op na corona: 'Er komen nu ook mensen die je eerst nooit zag'

De kerk van Boekel mag in juni eindelijk weer open. vergroot

Het kerkbezoek krabbelt langzaam weer op, nu er weer wekelijkse vieringen kunnen worden gehouden in deze tijden van corona. Het is nog niet het niveau van voor de coronacrisis, maar steeds meer mensen weten de kerk weer te vinden. Dat is het algemene beeld dat de Brabantse parochies zien. En: er komen ook mensen die voor de crisis niet kwamen.

Nieuwe kerkgangers dus. Freek van Genugten van het bisdom Den Bosch kan wel een verklaring verzinnen. “Het blijft natuurlijk gissen, maar tijdens de coronacrisis hebben veel parochies een livestream opgezet. Daarmee misschien wel meer mensen weten te bereiken dan alleen de mensen die al naar de vieringen kwamen.”

"Ik denk dat mensen door de coronacrisis stilstaan bij wat ze écht belangrijk vinden in het leven."

Ook pastoor René Wilmink van de Sint Joris Parochie in Eindhoven ziet dat. Hij denkt dat die livestreams wellicht drempelverlagend werken. "Mensen kunnen nu thuis al wat kennis opdoen en zien hoe het er aan toegaat in de kerk."

Maar wellicht speelt ook de coronacrisis zelf een rol, denkt Van Genugten. “Ik denk dat er meer mensen zijn die nu even stilstaan en zich afvragen: wat heeft deze crisis me gebracht? Die stilstaan bij wat ze nu écht belangrijk vinden in het leven.”

Maar ondanks de nieuwe kerkgangers, is het aantal bezoekers op zondag nog niet terug op niveau, zegt woordvoerder Marc de Koning van het Bisdom Breda. Daar heeft volgens hem verschillende oorzaken. “Met name de kleinere kerken zitten al gauw aan het maximumaantal mensen dat ze binnen kunnen laten.”

"In een kerk waar normaal 500 mensen zitten, kunnen we er nu maar 88 toelaten."

Dat merkt ook pastoor Frank Lemmens, van parochie Peerke Donders in Tilburg. “In een kerk waar normaal gesproken 500 mensen passen, kunnen we er maar 88 toelaten als we de anderhalve meter moeten handhaven”, vertelt hij.

Dat het aantal kerkgangers van vóór de crisis nog niet wordt gehaald, heeft er volgens pastoor Lemmens vooral mee te maken dat koren nog niet mogen zingen. Een aantal bezoekers komt volgens hem soms speciaal voor het koor naar de viering. “De koorleden zijn er dus niet en hun aanhang en fans dan ook niet.”

Daarnaast speelt ook de doelgroep een rol, vertelt De Koning. “Die doelgroep bestaat toch veelal uit oudere mensen. En die zijn extra voorzichtig, zeker met een mogelijke tweede golf op komst.”

"Thuis kijken naar de viering is natuurlijk ook wel gemakkelijk."

Toch zijn de parochies zeker niet ontevreden over de opkomst, zegt de woordvoerder van het bisdom. En ook pastoor Lemmens valt het mee. “Ik had het slechter verwacht. Mensen hebben toch weken, maanden thuis gezeten. En dat is natuurlijk ook wel makkelijk. Je hoeft je jas niet aan te trekken. Je kijkt naar de viering in je eigen stoel, met een kop koffie erbij.”

Blijkbaar is er dus toch behoefte om samen naar de kerk te gaan, in plaats van te kijken vanuit de eigen woonkamer. Dat beaamt ook pastoor Wilmink uit Eindhoven. "Het is essentieel om echt samen te kunnen zijn. Week na week komen er weer meer mensen op de vieringen af. En ik denk dat de hechtheid van onze gemeenschap sterk genoeg is om ook hier weer doorheen te komen."

