Van Rooi Meat liet te veel mensen werken maar kreeg geen straf: gemeenteraad wil opheldering

Archieffoto: Rob Engelaar vergroot

Politieke partijen in Helmond willen opheldering van de veiligheidsregio over de situatie bij Van Rooi Meat. Omroep Brabant bracht vrijdag naar buiten dat de slachterij na de gedwongen coronasluiting in juni veel meer mensen aan het werk liet dan was afgesproken, maar de veiligheidsregio vond het niet nodig om in te grijpen. "Hoe geloofwaardig ben je dan nog?”, vraagt GroenLinks-fractievoorzitter Thomas Tuerlings zich af.

“Door niet in de grijpen geef je echt een verkeerd signaal af”, vervolgt Tuerlings. Hij vreest dat Van Rooi Meat en andere bedrijven nu denken dat ze zich blijkbaar niet aan de afspraken hoeven te houden. “Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Het is bovendien zeker niet de eerste keer dat er iets misgaat bij de slachterij.”

De partij heeft maandagmiddag raadsvragen gesteld en pleit voor een breder onderzoek naar het handelen van de veiligheidsregio in de coronacrisis. “Hoeveel overtredingen zijn er nog meer?”, vraagt de fractievoorzitter zich af.

"De veiligheidsregio liet het bedrijf gewoon opschalen. Dat is slecht voor je geloofwaardigheid.”

Van Rooi Meat moest eind mei dicht nadat uit een steekproef bleek dat veel medewerkers besmet waren met corona. Op 8 juni kreeg het bedrijf toestemming om weer op te starten met maximaal 300 negatief geteste medewerkers. Tijdens een controle waren echter 500 mensen aan het werk, 200 meer dus dan toegestaan, zo blijkt uit documenten in handen van Omroep Brabant.

De veiligheidsregio vond deze overtreding niet ernstig genoeg en 'in relatie tot de al bereikte resultaten niet relevant' om hiertegen bestraffend op te treden. “Een sanctie was wel op z’n plaats geweest!”, vindt raadslid Martijn Rieter van de partij Helder Helmond. “Het tegenovergestelde gebeurde. In plaats daarvan laat je het bedrijf gewoon opschalen. Dat is slecht voor je geloofwaardigheid. Gewone burgers moeten zich ook aan de coronaregels houden.”

"Ik mag hopen dat de veiligheidsregio een goede reden heeft waarom er niet is ingegrepen."

De slachterij kwam al vaker negatief in het nieuws in de coronacrisis. Een aantal medewerkers kreeg de opdracht om op gezondheidsverklaringen te liegen over klachten, zo vertelden zij in augustus al anoniem tegen de NOS. Ook toen pleitte de Helmondse politiek voor een onderzoek naar de veiligheidsregio.

“Het onderbuikgevoel dat we hadden, wordt nu bevestigd. Van Rooi Meat is en blijft een zorgenkindje”, vindt fractievoorzitter Anja Spierings van Lokaal Sterk. “Ik mag hopen dat de veiligheidsregio een goede reden heeft waarom er niet is ingegrepen. Ze kunnen dit niet zomaar naast zich neerleggen." Ook de lokale SP wil opheldering.

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost liet eerder in een reactie aan Omroep Brabant weten: “Op basis van onze eigen waarnemingen was het aantal werkzame mensen in het bedrijf zeer acceptabel (op sommige plekken leek het uitgestorven). Van Rooi Meat gaf zelf aan dat het aantal hoger was dan vooraf aangegeven. Ons oordeel was dat dit acceptabel was, maar dat het bedrijf dit vooraf had moeten melden.” Het bedrijf zelf ontkent overigens dat er overtredingen waren.

LEES OOK: