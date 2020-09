Zoektocht naar verdwenen vrienden opnieuw stilgelegd: 'Situatie te gevaarlijk voor duikers'

De zoektocht naar de sinds 1974 vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten is dinsdag opnieuw stilgelegd. De situatie op de bodem van de plas is volgens Jan Hölskens, de broer van de vermiste Piet, voor duikers te gevaarlijk om de zoektocht voort te zetten. Dat heeft hij van de politie gehoord, zo vertelt hij dinsdag aan Omroep Brabant.

Voordat er verder kan worden gezocht in de afgraving in Liessel moet de boel volgens Jan eerst gestabiliseerd worden. Dit om te voorkomen dat duikers bedolven raken onder het zand in de plas. "Er is instortingsgevaar en daarom is het te gevaarlijk om te duiken", vertelt hij op basis van informatie die hij van de politie heeft gekregen.