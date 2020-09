Zoektocht naar verdwenen vrienden verloopt moeizaam: 'Situatie te gevaarlijk voor duikers'

De plas in Liessel waar dinsdagochtend nog werd gezocht naar de vermiste mannen (foto: Harrie Grijseels / SQ Vision) vergroot

De zoektocht in en op De Brink in Liessel naar de sinds 1974 vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten verloopt dinsdag moeizaam. Er kan niet zoveel zand worden weggehaald van de bodem van de afgraving als gehoopt. Dit om te zien of de auto van de vrienden er ligt. Metingen moeten nu uitsluitsel geven.

Sandra Kagie & Noël van Hooft Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

Dat er niet zoveel zand kan worden afgegraven van de bodem, is een tegenvaller, zegt een woordvoerder van de politie. "We kunnen niet zoveel zand weghalen als we hadden gedacht. Dat maakt het zoeken lastig."

Metingen onder water

De politie is daarom dinsdagmiddag bezig met het verrichten van metingen onder water. Die moeten duidelijk maken of de auto waar naar gezocht wordt, op die plek kan liggen. "Als de auto er ligt, dan moet er morgen extra apparatuur komen om de auto uit het water te halen." In dat geval is er dus in ieder geval nog een extra dag nodig om de zoektocht voort te zetten, meldt de politie.

Wachten op privacy instellingen...

Nog steeds geen duidelijkheid

Duidelijkheid voor de familie of de auto met daarin de twee verdwenen vrienden inderdaad op de bodem van de De Brink in Liessel ligt, lijkt er dus ook dinsdag niet te komen. Terwijl juist gehoopt werd op die duidelijkheid. "Als uit de metingen blijkt dat de auto er niet ligt, dan is het klaar."

Op dit moment worden er in ieder geval geen zandafgravingen meer gedaan, meldt de politie verder. Voordat er verder kan worden gezocht in de afgraving in Liessel moet de boel volgens Jan Hölskens, de broer van de vermiste Piet, eerst gestabiliseerd worden. Dit om te voorkomen dat duikers bedolven raken onder het zand in de plas. "Er is instortingsgevaar en daarom is het te gevaarlijk om te duiken", vertelde hij eerder op basis van informatie die hij aan het eind van de ochtend van de politie kreeg.

Voortijdig gestaakt

Vrijdagmiddag werd de zoektocht naar de verdwenen vrienden al voortijdig gestaakt. Er zou toen al voor het de laatste keer gezocht worden in en op het water van de afgraving. Toen bleek de grond echter te weerbarstig en werd de zoekactie om die reden stopgezet.

Jan durfde dinsdagochtend al niet te hopen op een definitieve punt achter de vermissing van zijn broer die hem nu al 46 jaar bezighoudt, zo gaf hij aan.

LEES OOK:

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision) vergroot