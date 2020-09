Winkeliers in Maarheeze bang voor problemen door de komst van veiligelanders in azc Budel

Het AZC in Budel (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het asielzoekerscentrum in Budel krijgt een speciale, sobere opvang voor zogenaamde veiligelanders. Dat maakte staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid maandag bekend. In het nabijgelegen Maarheeze valt dat nieuws niet bij iedereen in goede aarde. Vooral de middenstand ziet de opvang van veiligelanders totaal niet zitten.

Ed Kalders voert het woord namens de middenstand. Dat de opvang zo sober mogelijk is om asielzoekers te ontmoedigen naar Nederland te komen stelt hem allerminst gerust: "Ze krijgen geen geld, dus het is wachten op problemen." De afgelopen jaren was er in het dorp veel overlast van groepjes asielzoekers die diefstallen pleegden in de winkels. Bij de Jumbo supermarkt soms wel zes keer op een dag. De laatste tijd was het, door strenger toezicht, juist weer rustig.

Terug bij af

"We zijn weer terug bij af, de problemen beginnen weer opnieuw", is de stellige overtuiging van Ed Kalders, die zegt niets tegen asielzoekers te hebben. Dat het een gevoelig onderwerp in Maarheeze is wordt snel duidelijk. Andere winkeliers die door Ed worden gebeld met de vraag of ze hun zegje willen doen bij Omroep Brabant, bedanken voor de eer: "Ze hebben soms een grote mond, maar als het er op aan komt willen ze niet", zegt Ed.

Ook op straat in Maarheeze zijn er maar weinig mensen die iets willen zeggen over de komst van zestig asielzoekers uit veilige landen. "Er zijn er hier al genoeg." Of: "Daar zitten wij niet op te wachten", roepen verschillende mensen als ze voorbij lopen. Maar om dat voor de camera van Omroep Brabant te vertellen, daar hebben ze geen zin in.

Maarheeze is erg in trek bij asielzoekers als uitstapje, omdat ze er vanuit het azc in Budel te voet heen kunnen.

