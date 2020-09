'Lage waterstand in de Maas gaat voor problemen zorgen in de binnenvaart'

Peilschaal geeft aan hoe hoog het water staat (foto: Kevin Cordewener) vergroot

De binnenvaart gaat de komende weken last krijgen van de heel lage waterstanden in de grote rivieren. In het gebied van de Maas kan de wachttijd bij sluizen oplopen tot twee uur, dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de droogtemonitor die dinsdag verscheen.

De afvoer van de Maas was al laag en zal de komende tijd nog verder dalen, verwacht de LCW, omdat er tot eind september bijna geen regen wordt verwacht in het stroomgebied van die rivier. Voor scheepvaart op de Maas, maar ook onder meer een aantal Brabantse kanalen gelden daarom beperkingen.

Waterbeheerders proberen ondertussen zo veel mogelijk water vast te houden. Zo zijn er zandzakken geplaatst op de stuw bij Borgharen in Zuid-Limburg, want daar lekte water weg uit de Maas.

'Geen tekort aan kraanwater'

Ondanks die lage waterstanden, blijft er toch genoeg water uit de kraan komen, denkt het LCW. Drinkwaterbedrijven verwachten wel dat het gebruik van drinkwater de komende twee weken weer zal stijgen, omdat het droog en warm is. Ze roepen daarom nog eens op om vooral zuinig te zijn met kraanwater.

Onder meer in onze provincie is er een enorm neerslagtekort, het heeft veel te weinig geregend. Daardoor is er ook een erg lage grondwaterstand. De natuur onder andere rond Breda loopt daardoor grote schade op.

