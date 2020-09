Burgemeesters verzetten zich tegen de bezetter en betaalden met hun leven: monument onthuld

Elf Brabantse burgemeesters weigerden mee te werken met de Duitse bezetters en betaalden met hun leven. Een twaalfde overleefde de gruwelen. De herinnering aan de dappere burgervaders wordt levend gehouden met een monument dat woensdag in Den Bosch is onthuld.

Het monument staat in de bijentuin naast het provinciehuis in Den Bosch. Met een bescheiden ceremonie, vanwege de coronacrisis, werd het monument gepresenteerd, door commissaris van de Koning Wim van de Donk.

De kern van het monument bestaat uit een boom die is geleverd door Brabants Landschap. Het staat symbool voor de kracht en standvastigheid van de twaalf bestuurders. "Mannen uit één stuk", zegt Arnoud-Jan Bijsterveldt. Hij was een van de initiatiefnemers van het monument. Samen met journalist Joep Crolla.

"Er wordt vaak gezegd: de overheid faalde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was niet over de hele linie", volgens Bijsterveld. "Het idee leefde al langer, maar we vonden het nu écht tijd worden. Twee maanden geleden hebben we er wat druk op gezet en alle medewerking gekregen van de provincie."