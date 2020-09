Zoektocht naar 46 jaar vermiste Piet en Hans weer verlengd: 'Omstandigheden zijn heel lastig'

Foto: Noël van Hooft vergroot

De zoektocht naar de 46 jaar vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten heeft woensdag opnieuw niks opgeleverd. De lastige bodem zorgt voor veel vertraging. Daarom wordt donderdag opnieuw een poging gedaan om de auto van het duo te vinden bij De Brink.

"Als we zand weghalen komt het steeds terug", verklaart een politiewoordvoerder. De Brink is een plas waar zandafgravingen worden gedaan. Daarom zou de auto, als die er al ligt, meters diep onder een laag zand en puin liggen.

Koker

Juist dat maak het zo lastig om erbij te komen, want bij het graven storten de zijkanten steeds in. Daardoor kunnen de duikers niet zomaar het water in. Woensdag is er daarom een kraan ingezet die een koker om de plek heen moet zetten waar het object in de bodem zit.

"Er ligt iets in de bodem, maar wat is nog niet duidelijk", vervolgt de politiewoordvoerder. "We willen echt honderd procent zeker weten of dat de auto van de vrienden is of niet. We doen dit één keer en dan willen we dat goed doen."

'Opgelucht'

Broer Jan laat woensdagmiddag weten opgelucht te zijn dat de zoektocht hier nog niet stopt. Al sinds vorige week dinsdag is een gespecialiseerd bedrijf bij de plas aan het zoeken. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de zoektocht afgelopen vrijdag kon worden afgerond, maar deze werd dus verschillende keren verlengd.

De vrienden verdwenen in maart 1974 na een bezoek aan een kroeg in Deurne. Ze reden op dat moment in een rode Fiat 850 coupé. De speurders gaan donderdag dus verder zoeken naar mogelijke sporen van deze Fiat.

Deze zoektocht in De Brink is volgens de politie een 'ultieme poging' om de vrienden die al decennia lang vermist worden, te vinden. Als er nu niets gevonden wordt, is het onderzoek op De Brink voor de politie definitief afgerond, zei een woordvoerder eerder al. "Dan hebben we geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek. We zouden dan weer echt afhankelijk zijn van eventuele nieuwe informatie."

