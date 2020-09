Zoektocht naar vermiste vrienden Piet en Hans weer begonnen, nu met ander materiaal

(foto: Noël van Hooft) vergroot

De zoektocht naar de vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten gaat woensdagochtend verder in De Brink in Liessel. Het tweetal wordt sinds 1974 vermist. Uit metingen die dinsdag gedaan werden, blijkt dat de auto van de twee vrienden nog altijd in de plas kan liggen.

De zoektocht op de plek waar de auto zou kunnen liggen, verliep dinsdag moeizaam. Het afgraven van zand in de plas was lastiger dan gedacht, zei de politie. Dinsdagmiddag werd daarom besloten om metingen te doen onder water, daaruit moest blijken of de auto waar naar gezocht wordt, nog op die plek kan liggen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Daarom wordt woensdag verder gezocht. Daarbij worden andere middelen ingezet om het zand verder te verwijderen.

Langs de waterkant staat een grote hijskraan klaar, die een enorme koker het water in gaat tillen. Die koker zou de bodem in moeten gaan, zodat er gemakkelijker zand weggehaald kan worden bij het object. Jan Hölskens, de broer van Piet, is ook woensdag weer aanwezig. Vanaf de rand van het water houdt hij de werkzaamheden aan de overkant nauwlettend in de gaten.

Begraven in de bodem

Woensdag start een nieuwe dag in zoektocht naar de auto van de vrienden in De Brink. Mogelijk liggen ze met hun auto begraven onder het zand op de bodem van de zandafgraving. Bij de start van de zoektocht vorige week dinsdag, waren er twee plekken waar de auto mogelijk zou kunnen liggen. Op de eerste plek bleek vorige week een staalkabel te liggen in plaats van een auto.

De zoekactie werd daarom voortgezet op de tweede locatie in De Brink waar de auto zou kunnen liggen. Daar wordt nu alweer een aantal dagen gezocht, maar tot dusver nog zonder resultaat.

Ultieme poging

Deze zoektocht in De Brink is volgens de politie een 'ultieme poging' om de vrienden die al decennia lang vermist worden, te vinden. Als er nu niets gevonden wordt, is het onderzoek op De Brink voor de politie definitief afgerond, zei een woordvoerder eerder al. "Dan hebben we geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek. We zouden dan weer echt afhankelijk zijn van eventuele nieuwe informatie."

