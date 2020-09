Balen dat je droomhuis na twee jaar nog niet af is: 'Ik kom hier liever niet meer'

Margit en Sandra op de bouwplaats in Mierlo-Hout. vergroot

Veel stress, burn-outklachten, financiële problemen en zelfs hartfalen. De 26 kopers van de nul-op-de-meterhuizen in Mierlo-Hout bij Helmond zitten in zak en as. De bouw van hun huis ligt al een half jaar stil door een conflict over onbetaalde rekeningen tussen de onderaannemer en de projectontwikkelaar. Intussen zijn de kopers de dupe. "Mijn vertrouwen in de mensheid is voor een heel groot stuk verdwenen."

Margit en Sandra staan donderdag boos, gefrustreerd en onmachtig naar hun toekomstig droomhuis te kijken. Want er zit een dak op, maar daar is dan eigenlijk wel alles mee gezegd. Sandra vertelt: "Eerst kwamen we hier elke week om te kijken hoe ver ze waren. Maar sinds de bouw stilligt kom ik hier liever niet. Het geeft geen blij gevoel."

Sandra baalt dat ze nog steeds niet weet wanneer het huis af is:

Het is het eerste koophuis voor de 26-jarige Margit Ruis. Ze kocht het samen met haar vriend en zou er meer dan een jaar geleden al gaan wonen. Nu is het huis nog verre van af. "Dit is ons eerste echte grotemensenhuis. Ik hoop dat het er nog ooit gaat komen." In plaats van een mooi af huis, kijkt ze nu naar een lege bouwplaats. "Dat is vooral pijnlijk", zegt ze. Eerst gingen we vaak kijken om te zien hoe de bouw ging. Je bent dan helemaal enthousiast. Nu ben je elke keer aan het kijken of er niet nog meer schade is. Je staat er niet meer van: wauw, dit wordt ons huis."

Je bent er constant mee bezig.

De frustratie over de aanhoudende problemen is groot bij Margit: "Je wilt gewoon in je droomhuis. Het is enorm frustrerend dat we er ruim een jaar later nog niet in zitten. Het hele proces maakt me best boos."

"Het is zo bizar dat dit in Nederland kan", vertelt ze verder. "Je koopt een huis. Je hebt vertrouwen dat de overeenkomst goed is. Dat ze dan dat huis voor je gaan bouwen, die overeenkomst ga je aan. En nu is mijn vertrouwen gewoon helemaal weg. Je bent blijkbaar niet beschermd als koper. Emotioneel en mentaal doet het heel veel. Je bent er heel veel mee bezig constant. En al die tijd zitten we met de dubbele lasten."

In een ultieme poging om tot een oplossing te komen, zitten de kopers vrijdag samen met de projectontwikkelaar om tafel. Het lijkt erop dat linksom of rechtsom (een deel van) de schuld aan de onderaannemer betaald moet worden. De kopers willen wel meedenken. "We willen die schuld wel gezamenlijk afbetalen, als we daarna van alle financiële problemen af zijn en ons huis ook echt afgemaakt gaat worden."