Een geslaagde plofkraak levert tienduizenden euro’s op, maar het wordt wel moeilijker

Bij deze plofkraak in 2013 in Eindhoven was de buit 194.140 euro(archieffoto: SQ Vision). vergroot

Een geldautomaat opblazen levert nog altijd een serieuze buit op. Het gaat bij een succesvolle poging gemiddeld om tienduizenden euro’s, weet criminoloog Jasper van der Kemp (Vrije Universiteit Amsterdam). “Criminelen krijgen het wel steeds lastiger.”

“De meeste plofkraken zijn succesvol”, weet Van der Kemp. “De daders hoeven weinig kosten te maken. De winst weegt vaak op tegen het kleine bedrag dat verloren gaat door de explosie.” Bij Brabantse uitschieters loopt de opbrengst tegen de 200.000 euro, zoals in Eindhoven in 2013. “Toch mislukken er natuurlijk ook een hoop.”

Ook woensdagnacht was het weer raak in Kaatsheuvel. Plofkrakers bliezen daar rond halfvier de geldautomaat van de Rabobank op. De daders riepen dat de plofkraak gelukt was, een woordvoerder van de Rabobank zegt echter dat er niks is buitgemaakt.

"Criminelen grijpen weer terug op zwaardere explosieven.”

Voorheen was de zogenaamde pizzaschuifmethode populair. Explosieven worden dan via de geldschuif in het toestel geplaatst. Die methode is alleen mogelijk als de automaat aan staat. Sinds eind vorig jaar zijn alle geldautomaten uitgezet. "Dat maakt het criminelen moeilijker. Ze grijpen daarom weer terug op zwaardere explosieven”, weet de criminoloog.

Bovendien is de pakkans klein. "Bij het gebruik van explosieven gaan een hoop DNA-sporen verloren. De daders kunnen vaak snel vluchten en 's nachts zijn er meestal weinig getuigen", vervolgt Van der Kemp. Ook zit een pinautomaat door de vele gebruikers vanzelfsprekend al vol DNA-materiaal wat de bewijsvoering voor de politie niet onmogelijk maakt, maar wel lastiger.

"Door de nachtafsluiting is het aantal plofkraken flink gedaald."

Toch zitten banken ook niet stil. Veel geldautomaten worden weggehaald. "Door de nachtafsluiting is het aantal plofkraken flink gedaald", stelt de criminoloog. Ook worden systemen geplaatst waardoor geld onbruikbaar wordt, denk aan lijm- of verfbommen.

Banken en de politie geven vrijwel nooit informatie over de omvang van de buit. Dit in het belang van het onderzoek of uit angst om anderen aan te sporen tot criminaliteit. Wie meer wil weten moet diep in de rechtbankarchieven duiken. Vaak komt het bedrag pas in de rechtszaak naar buiten, die soms jaren later plaatsvindt.

Een paar succesvolle plofkraken in Brabant, waarvan de opbrengst bekend is:

53.050 euro uit twee automaten in Den Bosch

Bij twee pinautomaten van de ING aan de Sint Teunislaan in Den Bosch werd een plofkraak gepleegd op 19 februari 2015. Een Amsterdammer moest twintig maanden de cel in. De Edammer kreeg achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

194.140 euro uit een automaat in Eindhoven

Op 5 mei 2013 om 4.23 uur werd een geldautomaat van ABN-AMRO aan de Limburglaan in Eindhoven opgeblazen. Er werden vier geldcassettes en bankbiljetten buitgemaakt. De zogenaamde Audi-bende werd verantwoordelijk gehouden. De 24-jarige bendeleider Thiago D. moet zeven jaar de cel in voor verschillende plof- en ramkraken. De zes andere daders moesten 1,5 tot 2,5 jaar de cel in.

150.390 euro uit een automaat in Halsteren

Op 9 oktober 2012 werden uit een automaat aan de Dorpsstraat in Halsteren vier geldcassettes weggehaald. Twee verdachten reden rond half vier met een auto de toegangsdeur naar de pinautomaat kapot. De dader kreeg 18 maanden cel voor meerdere plofkraken.

Als uitgangspunt bij plofkraken geldt volgens het OM een strafeis van 24 maanden als er geen woningen in het getroffen gebouw zijn, 48 maanden als dit wel het geval is.

Wachten op privacy instellingen...

*In de cijfers is ook de plofkraak van woensdag in Kaatsheuvel meegenomen.