Coronanieuws: aantal besmettingen blijft stijgen in Brabant, meer dan 200 positief getesten

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de afgelopen 24 uur werden er 1.887 nieuwe besmettingen geconstateerd, in Brabant gaat het om 213 mensen die positief getest zijn.

De katholieke gemeenschap herdenkt zaterdagochtend in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch alle religieuzen die afgelopen maanden overleden.

Minister Hugo de Jonge is in gesprek met GGD's en andere partijen verwacht om vanaf november corona-sneltesten te inzetten.

Zo'n 3,6 miljoen kijkers keken vrijdagavond naar de corona-persconferentie van premier Mark Rutte en en minister Hugo de Jonge.

14.37 Verpleegkundigenbond overweegt juridische stappen

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 overweegt juridische stappen nu het RIVM heeft erkend dat schaarste mede een rol heeft gespeeld bij de richtlijn voor het dragen van mondkapjes in de ouderenzorg. De vakbond reageert "geschokt" op het berichtgeving van Nieuwsuur hierover, en wil spoedoverleg met de verantwoordelijke ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg).

14.20 Weer grote stijging positief getesten

Er zijn 1.887 mensen positief getest op het coronavirus in de afgelopen 24 uur, blijkt uit cijfers op het coronadashboard. het zijn er íets minder dan vrijdag, toen testten 1924 mensen positief. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 33 en er zijn twee mensen overleden.

In Brabant is het aantal personen dat positief heeft getest op het coronavirus, gestegen met 213. Er is één persoon in het ziekenhuis opgenomen en er zijn geen nieuwe overledenen gemeld.

14.00 Zelf bron- en contactonderzoek doen

Mensen die positief zijn getest op het coronavirus krijgen in meer regio's het verzoek om hun contacten hiervan zelf op de hoogte te brengen. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR kunnen de GGD'en hiermee worden ontlast. Het gaat om de regio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Twente. Haaglanden stapte eerder al over naar het zogenoemde risicogestuurde onderzoek.

"Het bron- en contactonderzoek is een intensieve klus. Zo spelen we tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen houden op clusters. Het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden. Het gebeurt ook alleen maar met mensen waarbij het verantwoord is. Dus niet in het geval van clusters of kwetsbare mensen", aldus een woordvoerster van de GGD. "Het kan ook zijn dat het aantal regio's nog wordt uitgebreid."

13.36 Verpleegkundigen besmet

Vijf verpleegkundigen in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. Het zijn medewerkers van de afdeling vaatchirurgie, zegt een woordvoerster na een bericht op de website van het AD. Uit voorzorg is er een opnamestop ingesteld voor de afdeling en alle medewerkers en patiënten van vaatchirurgie worden getest.

12.30 Griepprik

Het is voor ziekenhuizen belangrijker dan ooit dat zorgpersoneel de griepprik krijgt. Zeker nu corona rondwaart. Toch is een ruime minderheid van de medewerkers van plan zich te laten inenten. Dat blijkt uit een enquête van beroepsvereniging NU'91, meldt EenVandaag. Zo'n 35 procent van de verzorgenden en verpleegkundigen geeft aan zich dit jaar te laten inenten met de griepprik. En mocht er een coronavaccin voorhanden komen, dan is slechts 33 procent bereid die te halen.

10.55 Buitengebieden preventief afsluiten

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wil buitengebieden preventief afsluiten om illegale feesten tegen te gaan, zijn vooral buitengebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de Ouderkerkerplas bij Ouderkerk aan de Amstel en delen van het Amsterdamse Bos in Amstelveen, waar eerder al tegen de coronaregels in feestjes waren. Parken in de stad, zoals de veiligheidsregio vrijdag opperde, blijken lastig helemaal af te sluiten. Hier komt indien nodig wel meer controle.

10.27 Scheldmails

De voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, krijgt sinds het begin van de coronacrisis haast dagelijks scheldmails. Ook ontvangt hij bedreigingen via de mail. Hij wordt vergeleken met nazileider Joseph Goebbels en met nazi's in het algemeen. Een schrijver liet hem weten dat 'we met je gaan afrekenen'.

08.10 Meer kijkers voor Mark Rutte

In totaal 3,6 miljoen kijkers hebben vrijdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte en en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Volgens Stichting KijkOnderzoek keek het merendeel (bijna 2,6 miljoen) op NPO1, de rest stemde af op RTL4. Dat zijn er iets meer dan bij de vorige persconferentie, toen ruim 3,5 miljoen mensen keken.

07.34 KLM

KLM-topman Pieter Elbers zegt in een interview met het het Financieele Dagblad dat de luchtvaartmaatschappij zijn 'uiterste best doet' om voor 1 oktober een herstelplan aan te bieden aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Dit in ruil voor de 3,4 miljard euro aan steun waarmee KLM deze moeilijke coronaperiode moet zien te overleven. De zwaar door de coronacrisis getroffen luchtvaartmaatschappij is met acht verschillende vakbonden in gesprek.

03.30 Herdenking

De katholieke gemeenschap herdenkt zaterdagochtend in de Sint-Jan in Den Bosch alle religieuzen die afgelopen maanden zijn overleden. Verschillende kloostergemeenschappen door heel het land verloren zusters en broeders aan corona. Met name in het bisdom Den Bosch werden meerdere kloosters getroffen door het virus. Vanwege de coronamaatregelen was het voor veel kloosters de afgelopen maanden niet mogelijk om op de gebruikelijke manier afscheid te nemen van hen.

03.30 Coronaproof festival

Festivals afgelast vanwege het coronavirus? Dan organiseren we gezamenlijk toch een coronaproof festival. Dat is de insteek van First Steps, een cultureel parcours door het centrum van de Rotterdam dat zaterdag wordt georganiseerd door verschillende Rotterdamse festivals en culturele organisaties. Van twaalf uur 's middags tot halfzeven 's avonds uur is er op verschillende locaties in de stad een gratis toegankelijk programma te volgen bestaande uit muziek, dans, rap, poëzie, circus en gesproken woord.

00.53 Sneltesten

Minister Hugo de Jonge is in gesprek met GGD's en andere partijen om vanaf november corona-sneltesten in te zetten. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt nu vooral gebruikgemaakt van PCR-testen, 'de gouden standaard van de coronatesten', aldus de minister. Die testen zijn betrouwbaar, maar het duurt een tot twee dagen voordat de uitslag bekend is. Tot dusver zegt het RIVM dat sneltesten niet betrouwbaar zijn. Maar minister De Jonge schrijft dat het RIVM momenteel onderzoek doet naar een vijftal bestaande antigeentesten. De minister is 'optimistisch' over het potentieel hiervan.

23.29 'Het had wel wat strenger gemogen'

De maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus hadden wel wat strenger gemogen. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), bij het tv-programma Op1. Hij maakt zich zorgen omdat minister Hugo de Jonge zei dat hij nog weken nodig heeft om het testbeleid op orde te krijgen. "Het hele systeem is gebouwd rond het testen en het bron- en contactonderzoek!"

23.15 Onderzoek

Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) is van mening dat het kabinet met hardere maatregelen moet komen om het virus goed te kunnen beteugelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2500 mensen. Bijna een derde van de Nederlanders (31 procent) staat wel achter de nieuwe maatregelen van het kabinet. De meeste maatregelen gaan gelden in zes regio's waar het coronavirus momenteel het hardst toeslaat.