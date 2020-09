Coronanieuws: minister Hugo de Jonge hoopt op sneltesten in november

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid I(foto: ANP 2020/Remko de Waal). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De katholieke gemeenschap herdenkt zaterdagochtend in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch alle religieuzen die afgelopen maanden overleden.

Minister Hugo de Jonge is in gesprek met GGD's en andere partijen verwacht om vanaf november corona-sneltesten te inzetten.

03.30 Herdenking

De katholieke gemeenschap herdenkt zaterdagochtend in de Sint-Jan in Den Bosch alle religieuzen die afgelopen maanden zijn overleden. Verschillende kloostergemeenschappen door heel het land verloren zusters en broeders aan corona. Met name in het bisdom Den Bosch werden meerdere kloosters getroffen door het virus. Vanwege de coronamaatregelen was het voor veel kloosters de afgelopen maanden niet mogelijk om op de gebruikelijke manier afscheid te nemen van hen.

03.30 Coronaproof festival

Festivals afgelast vanwege het coronavirus? Dan organiseren we gezamenlijk toch een coronaproof festival. Dat is de insteek van First Steps, een cultureel parcours door het centrum van de Rotterdam dat zaterdag wordt georganiseerd door verschillende Rotterdamse festivals en culturele organisaties. Van twaalf uur 's middags tot halfzeven 's avonds uur is er op verschillende locaties in de stad een gratis toegankelijk programma te volgen bestaande uit muziek, dans, rap, poëzie, circus en gesproken woord.

00.53 Sneltesten

Minister Hugo de Jonge is in gesprek met GGD's en andere partijen verwacht om vanaf november corona-sneltesten te inzetten. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt nu vooral gebruikgemaakt van PCR-testen, 'de gouden standaard van de coronatesten', aldus de minister. Die testen zijn betrouwbaar, maar het duurt een tot twee dagen voordat de uitslag bekend is. Tot dusver zegt het RIVM dat sneltesten niet betrouwbaar zijn. Maar minister De Jong schrijft dat het RIVM momenteel onderzoek doet naar een vijftal bestaande antigeentesten en dat hij 'optimistisch' is over het potentieel hiervan.

23.29 'Het had wel wat strenger gemogen'

De maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus hadden wel wat strenger gemogen. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), bij het tv-programma Op1. Hij maakt zich zorgen omdat minister Hugo de Jonge zei dat hij nog weken nodig heeft om het testbeleid op orde te krijgen. "Het hele systeem is gebouwd rond het testen en het bron- en contactonderzoek!"

23.15 Onderzoek

Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) is van mening dat het kabinet met hardere maatregelen moet komen om het virus goed te kunnen beteugelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2500 mensen. Bijna een derde van de Nederlanders (31 procent) staat wel achter de nieuwe maatregelen van het kabinet. De meeste maatregelen gaan gelden in zes regio's waar het coronavirus momenteel het hardst toeslaat.