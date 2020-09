Coronanieuws: in Brabant 144 nieuwe besmettingen geconstateerd

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de afgelopen 24 uur werden er 1.887 nieuwe besmettingen geconstateerd, in Brabant gaat het om 213 mensen die positief getest zijn.

De Randstad krijgt vanaf zondagavond zes uur te maken met strengere maatregelen om het oplaaiende coronavirus in te dammen.

14.51 Nieuwe cijfers

Het aantal mensen dat positief heeft getest op het coronavirus is gestegen met 1.844 personen. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met twintig en er zijn vier mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers op het coronadashboard.

In Brabant zijn er 144 mensen positief getest op het coronavirus. Er zijn geen ziekenhuisopnamen gemeld en ook geen overledenen.

11.09 Illegaal feest Voorhout

Niet alleen in Beverwijk, ook in Voorhout is in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest door agenten beëindigd. Zo'n zestig feestvierders zorgden dat de politie tientallen meldingen van geluidsoverlast ontving, vanuit Voorhout tot Noordwijk.

09.11 Carnaval

Voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie (BCF) zegt dat je carnaval niet kunt afgelasten. "Wat gebeurt is dat er evenementen worden afgelast. Organisaties blazen massale bijeenkomsten af. Carnaval gaat door. Alleen de vorm waarin is nog onzeker."

Mensen gaan toch verkleed de straat op, de kroeg in, denkt Van de Laar. De koepels van carnavalsverenigingen in Limburg en Brabant bespreken later deze maand hoe ze het feest kunnen kanaliseren. "We moeten voorkomen dat iedereen van boven de 'grote riolen' naar de Brabantse kroegen komen", zegt Van de Laar. "Je kunt veel minder mensen kwijt. Maar je kunt hun wel de beleving geven."

"Je kunt niemand verbieden gekostumeerd de straat op te komen. Mensen gaan er zingen. Binnen de kortste keren is er een enorm straatcarnaval. Dat willen we niet." Van de Laar vreest dat het coronavirus dan weer om zich heen grijpt.

09.03 Illegaal feest Beverwijk

Ondanks de waarschuwing dat de Veiligheidsregio Kennemerland gebieden zou gaan aanwijzen waar 's nachts geen mensen meer mogen komen om illegale feesten tegen te gaan - dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. - moest zaterdagavond toch zo'n feest beëindigd worden in Beverwijk. . Zo'n zestig tot tachtig personen waren op dit feest, dat door de politie is beëindigd, aanwezig.

09.00 Coronaboetes van tienduizend pond

In Nederland is de coronaboete al regelmatig onderwerp van gesprek, in Engeland wordt het nog veel erger: Britten die na contact met een coronapatiënt de verplichte thuisisolatie negeren, riskeren een boete van maximaal tienduizend pond. De nieuwe regel gaat volgende week maandag in. Om tienduizend pond boete te moeten betalen, moet je de thuisisolatie wel een aantal keer negeren.

08.42 'Aantal patiënten in Brabantse ziekenhuis stijgt weer hard'

'Waakzaamheid en alertheid is geboden', zegt voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in het Brabants Dagblad. Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen neemt weer aardig toe. Er worden nu 27 bedden door coronapatiënten bezet. Een week geleden waren dat er nog slechts 16. Volgens Berden kunnen deze cijfers duiden op een tweede coronacrisis en zijn de komende twee weken daarin cruciaal. De druk op de ziekenhuizen kan dan behoorlijk toenemen. De Brabantse ziekenhuizen hebben al verzoeken gekregen om coronapatiënten die in andere regio's op de IC liggen, over te nemen. Zo ligt er in het ETZ in Tilburg een patiënt uit Rotterdam en is er ook al een verzoek uit Den Haag.

03.30 Coronamaatregelen Randstad

De Randstad krijgt vanaf zondagavond zes uur te maken met strengere maatregelen om het oplaaiende coronavirus in te dammen. Horecagelegenheden mogen vanaf middernacht geen nieuwe gasten binnen laten, om 01.00 uur gaan ze dicht. Voor groepen gaat een maximale grootte van vijftig personen gelden. Voor uitvaarten, demonstraties, religieuze bijeenkomsten en scholen geldt een uitzondering.

