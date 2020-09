GGD maakt zich op voor tweede coronagolf: 'Bij een heftige piek wordt het echt moeilijk'

Karin van Esch, directeur GGD Hart voor Brabant in Kraak. vergroot

De GGD Hart voor Brabant houdt het hart vast voor de tweede coronagolf. "Het wordt echt moeilijk als het een heftige piek wordt", zegt directeur Karin van Esch zondag in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. Ze sluit aanvullende coronamaatregelen niet uit.

Het is nu vaak maar nauwelijks bij te benen voor de GGD, vertelde Van Esch. Het lukt nu nog om bij alle positief getesten een bron- en contactonderzoek te doen. Maar dat kan zomaar binnen een week veranderen. “Als het aantal positieve tests toeneemt, en daarmee dus ook het bron- en contactonderzoek, kan dat volgende week al anders zijn.” Dan zullen mensen die positief testen, zélf de anderen moeten informeren waar ze mee in contact zijn geweest.

Vijf dagen wachten

Ondertussen neemt de kritiek toe. Er kan te weinig worden getest en mensen die zich willen laten testen, moeten vaak langer wachten. “Het stokt bij de laboratoria waar we de tests inleveren. Van 1800 testen per dag, met uitschieters naar 2300 tests per dag, moesten we terug naar 1500 tests. Dus dan moeten de openingstijden terug en moeten we ‘nee’ verkopen aan mensen.”

Volgens Van Esch duurt het nu twee tot drie dagen voor je terecht kunt en dan nog maximaal twee dagen voor je uitslag hebt. Het kan dus zomaar vijf dagen duren voor je weet of je besmet bent.

Maar met de herfst voor de deur had een toename in verkoudheidsklachten en daarmee dus het aantal mensen dat zich wil laten testen, toch voorzien kunnen zijn. Toch is dat volgens Van Esch niet helemaal waar. “Er zijn allerlei modellen gemaakt en tot een paar weken geleden bevond de vraag naar testen zich gewoon binnen de bandbreedte.” Met de herfst is rekening gehouden in die modellen: “”Maar pas vanaf oktober, november. Je zag het nu eind augustus al aanzwellen, dat was niet voorzien.”

Kijk hier naar het gesprek van directeur van GGD Hart voor Brabant in KRAAK.:

'Vermoeidheid in de benen'

Vanaf maandag krijgt zorg- en onderwijspersoneel voorrang als ze zich bij de GGD laten testen op corona. Iets waar vanuit de GGD’s niet met gejuich op werd gereageerd. Van Esch: “Er komt veel bij kijken als je groepen mensen prioriteit gaat geven. Teststraten moeten anders worden ingericht. Er moeten blokken voor worden vrijgemaakt.” De GGD Hart voor Brabant heeft er de afgelopen week al voor geoefend. “Vooruitlopend op maandagochtend hebben we in Brabant zelf al blokken ingeregeld voor onderwijs en zorg.”

En zo wordt er doorgebikkeld bij de GGD Hart voor Brabant. “De vermoeidheid zit in de benen bij de medewerkers. We hebben niet echt een pauze gehad. We zijn van de eerste golf meteen doorgegaan naar ‘testen, testen, testen’.” En het houdt nog niet op. “We proberen met het extra inhuren van mensen om de werktijden weer normaal te krijgen. Maar met zo’n piek met het inregelen van doelgroepen, dan moet er weer een tandje bij.”

