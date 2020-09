Zware tegenvaller voor gehandicapte Goof: doorrijder gaat in hoger beroep

Familieleden van Goof stonden in augustus voor het eerst oog in oog met de verdachte. vergroot

In eerste instantie was de familie van de 58-jarige Goof Feijtel opgelucht. De 26-jarige man die doorreed nadat hij Goof aanreed op zijn driewieler, kreeg negen maanden celstraf en een tijdelijke rijontzegging. Het was enorm schrikken toen nicht Wendy Botermans de man afgelopen week zag rijden in een auto in Dinteloord. "Ik belde mijn advocaat meteen: hij bleek toch in hoger beroep te gaan."

Op zijn vijfde raakte Goof lichamelijk gehandicapt na een auto-ongeval. Hij zat als bijrijder in een auto die van de weg raakte. Achteraf bleek dat de bestuurder had gedronken.

Verlamd

Jaren later, in april 2018, reed de nu 58-jarige Goof op zijn driewieler over Noordzeedijk in Dinteloord. Daar werd hij aangereden door een 26-jarige man. De man reed door, maar werd later die dag aangehouden. Uit een bloedtest werd duidelijk dat bestuurder Edwin M. te veel alcohol had gedronken. Goof raakte door het ongeval blijvend verlamd en kan sindsdien niet meer zijn eigen rolstoel besturen.

Op 18 augustus stapte de familie van Goof Feijtel opgelucht de rechtszaal in Breda uit. "Ik was blij dat er een gevangenisstraf uitkwam en dat ze inzagen dat zijn gedrag gewoon klote was", vertelt Wendy Botermans. De 26-jarige Edwin M. kreeg een celstraf van negen maanden en een rijontzegging voor de duur van drie jaar. "Dat was een opluchting. "

"Nooit eerder was ik die jongen tegengekomen, maar toen zag ik hem ineens in een auto zag zitten."

Helaas voor Wendy was dit gevoel van opluchting van korte duur. "Afgelopen week reed ik in Dinteloord. Nooit eerder was ik die jongen tegengekomen, maar toen zag ik hem ineens in een auto zag zitten. Ik snapte er niets van." Wendy belde meteen de advocaat. "Ik vroeg wanneer de straf in zou gaan, want ik weet daar natuurlijk niets vanaf."

Vergeten

De advocaat van Goof was vergeten door te geven dat de doorrijder toch in hoger beroep gaat. "Op de laatste dag dat hij het kon melden heeft hij aangegeven in hoger beroep te willen. Hij heeft toch niets te verliezen", stelt Wendy.

Voor de familie is het een zware tegenvaller. "We zijn kwaad en teleurgesteld. We dachten echt: misschien accepteert hij zijn straf. Als je nog een greintje respect in je lijf hebt, dan leg je jezelf bij die straf neer. Dan doe je het daarmee", aldus het nichtje van Goof. "Dat viel dus zwaar tegen. Het is klote. Het is allemaal ellende. Na rechtszaak zat iedereen van de familie slecht in z’n vel. Vooral door al die appjes van hem. Straks wordt alles weer opgeraakt."

Wendy snapt niets van de houding van de jonge man tijdens de zitting. "Hij wist dat hij Goof aangereden had, dat bleek uit de appjes die hij naar zijn vrienden heeft gestuurd. Hij noemde het zelf 'stoerdoenerij'. Wees dan een vent en zeg gewoon wat er echt gebeurd is. Speel open kaart."

"Ik denk serieus dat die jongen hier niets van leert."

"Ik denk serieus dat die jongen hier niets van leert. Ik vind hem zo egoïstisch overkomen. In de rechtszaal leek het alsof hij een soort kortsluiting in z’n hoofd had, omdat hij zijn emoties kon tonen."

Wendy is er van overtuigd dat de 26-jarige man niets heeft geleerd van deze heftige gebeurtenis. "Ik denk niet dat dit de laatste keer is geweest. Ik hoop dat de hogere rechter inziet hoe hij echt is: dat het hem totaal niets doet."

