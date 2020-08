Familie van zwaargewonde Goof oog in oog met doorrijder: 'Zit er wel een hart in jouw lijf?'

Zwager Marius: 'Ik kan er nog steeds niet over praten'. Nichtje Wendy Botermans: 'Ik geloof niet dat hij er iets van heeft geleerd'. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zwager Marius: 'Ik kan er nog steeds niet over praten'.

Het is april 2018 als de 55-jarige Goof Feijtel wordt aangereden terwijl hij met zijn invalidenwagen op de Noordzeedijk in Dinteloord rijdt. De dader, waarschijnlijk onder invloed van drank, rijdt door en laat de man hulpeloos achter. Dinsdag stond de familie van Goof tijdens de rechtszaak voor het eerst oog in oog met verdachte Edwin M. (26) uit Hoeven. Daar liepen de emoties hoog op: "Zijn hele houding is laconiek. Ik geloof niet dat hij er iets van heeft geleerd."

Tijdens de rechtszaak bleek dat Edwin M. na de aanrijding een WhatsApp-bericht naar zijn vrienden stuurde: "Die kk-mongool reed zonder licht. Ik was pissig, omdat heel de kk-ruit kapot was. Ik dacht bekijk het maar."

Goof raakte als vijfjarig jongetje gehandicapt na een ongeluk. Hij reed al dertig jaar op zijn driewieler naar de Bakkersmolen in Essen en daar was hij ook die zondagochtend in 2018 op weg naartoe toen hij werd aangereden. Hij raakte blijvend verlamd.

"Je vraagt je af, hoe kun je iemand zo hulpeloos laten liggen?", zegt Wendy Botermans, het nichtje van het slachtoffer. "Had hij zich überhaupt wel aan willen geven? Ik geloof er nog steeds niks van."

"Hij plaatste vrolijke foto's van zijn vrienden in het café, terwijl mijn oom zwaargewond op straat lag. Lange tijd hoopte Goof dat hij misschien weer zou kunnen lopen of op zijn fiets kon stappen. En wij moesten dan zeggen: 'Goof, je kunt niet meer lopen. Er is niks meer.'"

Wendy is blij dat ze de verdachte eindelijk recht kon aankijken. "Ik kon hem vertellen wat hij mijn oom heeft aangedaan. En dat hij vrolijk verder leeft, terwijl het leven van Goof op die avond in april tot stilstand is gekomen."

Marius, de zwager van het slachtoffer, is in tranen. "Alles is hierdoor kapot gegaan, ook mijn gezinsleven. Ik heb negen maanden thuisgezeten en liep bij een psycholoog. Maar ik kan er nog steeds niet over praten." Emotioneel vervolgt hij: "Dan zie je zo iemand lopen en denk je: zit er wel een hart in jouw lijf? Ik denk het niet."

Marius en Wendy vertellen wat het ongeluk met hen gedaan heeft:

