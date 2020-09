Laatste waarschuwing voor horeca in Meierijstad na forse toename aantal coronabesmettingen

Archieffoto: Pickpic vergroot

Het is de allerlaatste kans voor de horeca in de gemeente Meierijstad. Het aantal coronabesmettingen in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode neemt in snel tempo toe, nu bezoekers het niet zo nauw meer nemen met de regels. Burgemeester Kees van Rooij heeft aan de horecabazen laten weten dat dit de laatste waarschuwing was. Als de bezoekers zich niet aan de maatregelen houden, volgen er boetes en wellicht ook sluiting.

In de periode van 16 tot en met 22 september zijn er 59 besmettingen geconstateerd in de gemeente. De week ervoor waren dat er nog tien. Sommige besmettingen vinden plaats bij feestjes in de privésfeer, maar het contactonderzoek wijst uit dat de grote toename in het aantal besmettingen ook toe te wijzen is aan feesten in de horeca.

Daarnaast zegt de gemeente dat er op te veel plaatsen, in de horeca maar ook bijvoorbeeld bij sportverenigingen te veel mensen zijn die geen afstand houden van elkaar. "Vooral de laatste weken zijn er vaker geconstateerd dat het niet goed ging. Politie en boa's die controleerden zagen mensen die niet zaten, men stond dicht op elkaar, mensen stonden te dansen", zegt de burgemeester.

Niet meer waarschuwen

Burgemeester Van Rooij gaf donderdagmorgen in een persconferentie aan dat er wat hem betreft niet meer gewaarschuwd wordt. Als er weer een overtreding wordt geconstateerd, volgen er boetes en mogelijk zelfs sluiting van de horecazaak.

Daar worden extra mensen voor ingezet, zegt de burgemeester. "Er komt meer capaciteit op controles. We kwamen al op best veel plekken, maar dat gaan we intensiveren."

Politieagentje spelen

Koninklijke Horeca Nederland zegt de zorgen van de gemeente Meierijstad te delen en achter de boodschap van de burgemeester te staan. "We snappen dat het moeilijk is om constant politieagentje te spelen. Het is daarom ook belangrijk dat gasten zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar ook al is het moeilijk, het is wel belangrijk om te zeggen: tot hier en niet verder."

Een aantal kroegen in Meierijstad heeft zelf de deuren al gesloten, omdat ze niet aan de coronamaatregelen kunnen voldoen. "Moedig", vindt Robert van den Brand van de Meierijstad afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. "Want ik weet hoe moeilijk ze het hebben, financieel gezien." Er zijn volgens hem nog zeker vier horecagelegenheden die ook overwegen zelf de deuren maar te sluiten omdat er niet aan de maatregelen kan worden voldaan. "Het is ook een waarschuwing naar hun gasten: als het zo doorgaat dan moeten we misschien wel langer dicht."

De waarschuwing geldt wat betreft de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland dan ook niet alléén voor de horecazaken, zegt de burgemeester. "We roepen horecaondernemers, sportverenigingen en bezoekers op om zich te houden aan de maatregelen. Hierdoor kunnen we zo veel mogelijk voorkomen dat we in een situatie belanden die niemand wil."

Opschalen naar 'zorgelijk'

De waarschuwing van de gemeente Meierijstad komt aan de vooravond van het opschalen van de regio Oost-Brabant naar 'zorgelijk'. Naar verwachting krijgen eind deze week de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant dat etiket. Dat betekent onder meer dat de horecazaken dan uiterlijk om middernacht de deuren moeten sluiten.