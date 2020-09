Ziekenhuis Tilburg baalt van feestende Willem II-fans: 'Dit had voorkomen moeten worden'

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. (Foto: Kevin Cordewener) vergroot

Ook het personeel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft de beelden van de feestende supporters van Willem II donderdagavond gezien. Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ETZ. In een reactie aan Omroep Brabant stelt hij dat het 'aan de gemeenteraad van Tilburg is om te bepalen wat zij vindt van de beslissing die hier toe geleid heeft'.

Op de beelden is te zien dat de coronamaatregelen donderdagavond niet nageleefd zijn door de fans van Willem II. "Alles wat ervoor kan zorgen dat corona zich verder verspreidt, moet voorkomen worden. We betreuren het dat dat hier niet gebeurd is", zegt Berden desgevraagd.

Lak aan de regels

Een grote groep Tilburgse supporters had duidelijk lak aan de coronaregels donderdagavond. Tijdens het Europese duel dat Willem II thuis in Tilburg speelde tegen het Schotse Rangers FC. mochten maximaal duizend mensen op het plein bij het stadion in Tilburg kijken. Daar was de wedstrijd tegen de Schotse topploeg rechtstreeks te volgen op een groot scherm.

Dat aantal werd gehandhaafd ‘s avonds, maar alsnog ging het mis. Hoewel vooraf duidelijke instructies waren gegeven om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden, dromden de fans al snel samen. Zingend, juichend, joelend, ze deden eigenlijk alles wat niet was toegestaan..

