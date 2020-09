Willem II-voorzitter Martin van Geel: 'Gemeente heeft juiste afweging gemaakt'

"De gemeente Tilburg heeft een juiste afweging gemaakt om onze supporters op één plek samen te brengen om de wedstrijd tegen de Rangers FC te kunnen bekijken." Dat zegt algemeen directeur Martin van Geel in een schriftelijke reactie van de club naar aanleiding van het gedrag van de Willem II-supporters. Wel betreurt de club dat op het Olympiaplein de corona-richtlijnen niet in acht zijn genomen. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid daarin nemen", stelt Van Geel.

Controle

Van Geel vindt dat de supporters in het stadion beter beheresbaar zijn: "Bij onze eerste competitiewedstrijd waren bijna vierduizend supporters. Dat is uitstekend verlopen, mede doordat we weten welke personen in ons stadion aanwezig zijn en daar dus controle over hebben. Het veilig, verantwoord en gelijkmatig voller krijgen van voetbalstadions is in onze ogen de beste oplossing om dergelijke escalaties te voorkomen.’