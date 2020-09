‘Het was duidelijk dat dit mis zou gaan’, zeggen crowdmanagers over voetbalfeest Willem II-fans

Ongeregeldheden op het supportersplein in Tilburg (foto: Noël van Hooft). vergroot

Voetbalfans die veel te dicht op elkaar naar een wedstrijd staan te kijken, staan te zingen, te dansen en te schreeuwen. Dat dit zó mis zou gaan, was volledig te voorspellen. Dat zeggen een aantal crowdmanagers die Omroep Brabant sprak. “Voetbalsupporters laten zich niet sturen, dat weet je.”

De crowdmanagers die we spraken, willen geen van allen met hun naam genoemd worden. Het is een kleine wereld en het adviseren van gemeenten hoort met regelmaat tot hun takenpakket. Wel zijn ze unaniem in hun harde oordeel over de beslissingen die in Tilburg zijn genomen in aanloop naar en tijdens de bijeenkomst van Willem II fans op het plein bij de Euroscoop.

“Het zag er niet goed georganiseerd uit”, zegt een van hen. “Verschrikkelijk dom”, noemt een ander het. “Het verstrekken van deze vergunning was de domste beslissing in maanden.”

"Er stonden alleen twee mannen bij het poortje die zeiden: ‘Handgel gebruiken’, meer niet.”

In de vergunning die de gemeente had afgegeven, stond een flink aantal speciale coronaregels:

Zo moest er uiteraard voldoende ruimte zijn om de bezoekers anderhalve meter afstand te laten houden.

Met markering op de grond moest worden aangegeven waar bezoekers konden gaan staan.

Er moest een gezondheidscheck worden gedaan bij alle bezoekers en hun contactgegevens moesten worden geregistreerd.

Als bezoekers geen anderhalve meter afstand hielden van elkaar, moest de organisatie van het evenement ingrijpen. Bijvoorbeeld door de uitzending waar naar gekeken werd, te onderbreken.

Maar aan veel van die regels in de vergunning werd helemaal niet voldaan, zag een van de crowdmanagers die een kijkje is gaan nemen in Tilburg. “Ik zag vooral de harde kern van Willem II staan. Er was een klein poortje, dat was de ingang van het terrein. Maar er was totaal geen controle. Geen gezondheidscheck, geen registratie, niks. Er stonden alleen twee mannen bij het poortje die zeiden: ‘Handgel gebruiken’, meer niet.”

"Alle supporters gingen op een kluitje staan omdat het zo was ingericht.”

Dat dit zo mis zou gaan, was te voorzien, zegt een van de crowdmanagers die we spraken. “Dit was te voorspellen.” Een ander sluit zich daar bij aan. Het ging al mis bij de indeling van het terrein. “Zowel het scherm, als de dj-booth als de bar stonden naast elkaar, achter op het terrein. Daarom gingen alle supporters sowieso op een kluitje staan. Omdat het zo was ingericht.”

Burgemeester Weterings legt de verantwoordelijkheid voor het overtreden van de coronaregels bij de fans. Maar dat is volgens deze crowdmanager dus niet terecht. “Er wordt een vergunning afgegeven op basis van een plan. In dit plan zaten basale ontwerpfouten. Er is te snel gehandeld in dit besluit.”

Bekijk hier hoe het er donderdagavond aan toeging op het plein:

