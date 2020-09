Burgemeester Tilburg komt na excuses voor feestende Willem II-fans ongeschonden uit raadsdebat

Foto: Toby de Kort vergroot

Burgemeester Weterings van Tilburg heeft maandagmiddag uitvoerig spijt betuigd aan de gemeenteraad voor de gebeurtenissen donderdagavond met de supporters van Willem II op het Olympiaplein in Tilburg. Weterings kreeg stevige kritiek maar verder dan dat wilde de raad niet gaan.

De burgemeester werd aan de tand gevoeld door de gemeenteraad over de feestvierende fans. Volgens Weterings heeft hij boa's, politie en zorgpersoneel teleurgesteld door de Willem II-fans toe te staan om op het Olympiaplein met zeker 800 man naar de wedstrijd te mogen kijken. Weterings: “Het kreeg het onbedoelde effect dat zij zich in de steek gelaten voelen. Mijn steun aan hen heb ik regelmatig uitgesproken. Ik weet als geen ander hoezeer zij hun best hebben gedaan. Dat ik hen teleurgesteld heb, daar heb ik spijt van."

Theo Weterings biedt tijdens het digitale interpellatiedebat zijn excuses aan:

Openbare orde boven coronaregels

De burgemeester schetste dat hij de handhaving van de openbare orde en veiligheid boven het naleven van de coronaregels heeft gesteld. Ook daar heeft hij spijt van, zo laat hij de gemeenteraad weten. "Ik had de handhaving van de coronaregels zeker even zwaar moeten wegen als de openbare orde." Om dat in het vervolg op te lossen praat de directeur publieke zorg van de gemeente Tilburg voortaan mee in het overleg van de driehoek.

Raad is kritisch maar mild voor de burgemeester

In het interpellatiedebat dat maandagmiddag gevoerd werd op aandringen van SP, LST en PvdA, zijn alle partijen kritisch op het gedrag van de burgemeester. Helma Oostelbos van de SP: "Dit is een ernstige zaak. Het gedrag van de burgemeester heeft grote schade aangericht aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de lokale overheid. Die schade treft de mensen in Tilburg die dag en nacht klaar staan in de frontlinie ."

Maar de gevolgen voor de burgemeester, behoudens imagoschade, zullen beperkt blijven. Hans Smolders van de LST: "Deze ervaren burgemeester heeft oprechte excuses gemaakt. Da’s niet gemakkelijk. Hij heeft gezegd dat zijn geloofwaardigheid een deuk heeft opgelopen. Die moet hij terugverdienen. We moeten deze burgemeester een kans geven." De rest van de raad kon zich daarin vinden.

Weterings zei aan het einde van het debat dat hij met iedereen in de stad in gesprek gaat en terugkijkt op wat er gebeurd is, om het vertrouwen terug te winnen. "Fouten maken mag, maar niet te veel", aldus de burgemeester. Hij geeft ook aan dat de werkdruk enorm hoog is. Ook daar wil hij naar kijken.

Fan-zone

Het ging donderdagavond flink mis op het Olympiaplein in Tilburg. Daar was een fan-zone ingericht voor supporters die op een groot scherm de wedstrijd van Willem II tegen Rangers FC wilden volgen. De gemeente had hier een vergunning voor afgegeven.

Op het plein verzamelden zich zo'n vijfhonderd fans, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dit zorgde voor een stortvloed aan kritiek.

Volgens Weterings heeft hij donderdag de supporters een eigen plek gegeven om toestanden zoals 16 september te voorkomen. Toen zag hij dat er gezongen werd, schouder aan schouder in Luxemburg. Ondertussen vierden supporters bij café de Kok in Tilburg ook de overwinning. Dat café moest toen gesloten worden. Volgens Weterings werden er afgelopen donderdag ook supporters uit Antwerpen en Schotland verwacht. Daarom werd de openbare orde op de eerste plek gesteld en daarna pas de naleving van de coronaregels. Daar heeft de burgemeester nu spijt van.

