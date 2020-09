Kijk live: gemeenteraad voert burgemeester Weterings aan de tand over feestende Willem II-fans

Foto: Toby de Kort vergroot

De gemeenteraad in Tilburg voelt maandag burgemeester Theo Weterings aan de tand over de feestvierende Willem II-fans, afgelopen donderdag. Het debat is aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP en vanaf 15.00 uur live te volgen op onze app en site.

Volg hier het debat:

Het ging donderdagavond mis op het Olympiaplein in Tilburg. Daar was een fanplein ingericht voor supporters die op een groot scherm de wedstrijd van Willem II tegen Rangers FC wilden volgen. De gemeente had hier een vergunning voor afgegeven.

Op het plein verzamelden zo'n vijfhonderd fans, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dit zorgde voor een stortvloed aan kritiek.

