Auto doorzeefd met kogels in Den Bosch, twee mannen opgepakt

Twee mannen uit Den Bosch zijn dinsdagochtend aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de schietpartij vorige week op de Pastoor Mutsaersstraat. De mannen meldden zichzelf op het bureau.

Vorige week werden in de nacht van woensdag op donderdag rond half een meerdere schoten gelost in de Pastoor Mutsaersstraat.

Ruzie

Waarom er precies is geschoten die nacht, is onduidelijk. De eigenaar van de auto die beschoten werd zei eerder dat een ruzie over een computerspelletje voor kinderen wellicht de oorzaak was.