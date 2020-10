Coronanieuws: 'Ziekenhuizen vragen coronabonus voor álle medewerkers'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Het aantal coronabesmettingen steeg woensdag met 3294; dinsdag waren dat er 3011.

Ziekenhuizen vragen coronabonus voor álle medewerkers, bonus kan vanaf vandaag worden aangevraagd.

Ruim 10.000 coronadoden tijdens eerste golf, meldt CBS.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

07.13 'Ministerie van VWS voorzag huidige testtekort al in het voorjaar '

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wist al in het voorjaar dat er een tekort aan coronatesten zat aan te komen en dat uitbreiding noodzakelijk was. De artsen die het kabinet adviseren, negeerden de prognose echter herhaaldelijk. Dat meldt Follow the Money op basis van 'interne stukken' die de website in handen heeft.

Het RIVM voorspelde in april al dat de testvraag in september 38.500 testen per dag zou bedragen. Die prognose was leidend voor het Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK), dat binnen VWS verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het testbeleid van minister De Jonge.

Onder leiding van arts-microbioloog Edwin Boel anticipeerde het LCDK echter niet op de prognose, waardoor de testcapaciteit bleef steken op 30.000. Dat blijkt uit presentaties en gespreksverslagen van het LCDK.

07.00 - Akkoord cabinepersoneel en KLM over tijdelijk loonoffer

De vakbonden voor cabinepersoneel en de KLM hebben een akkoord gesloten over een sociaal plan en een tijdelijk loonoffer. Dat meldt FNV Cabine in een nieuwsbrief. KLM moet reorganiseren om aan de voorwaarden voor miljardensteun van het kabinet te voldoen. De luchtvaartmaatschappij kan een lening van 3,4 miljard euro krijgen.

Volgens FNV Cabine zijn er "rechtvaardige afspraken" gemaakt over een tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden, een sterk verbeterde beëindigingsvergoeding bij boventalligheid en een terugkeergarantie van vijf jaar. De bonden moeten de afspraken nog voorleggen aan hun achterban.

05.45 - Forse toename aantal nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat het laatste etmaal in Duitsland is geregistreerd, is fors toegenomen ten opzichte van het aantal dat woensdagochtend werd gemeld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is er sprake van maar liefst 2503 nieuwe gevallen in de laatste 24 uur. Woensdag meldde het RKI 1798 nieuwe besmettingen.

05.00 - 'Coronadiscussie niet goed voor draagvlak'

De coronamaatregelen worden in Nederland dusdanig bediscussieert, dat die daardoor minder goed worden nageleefd. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die zitting heeft in het Outbreak Management Team (OMT), in het AD.

"Hier discussiëren we maar door", zegt Voss over het Nederlandse maatschappelijke coronadebat. "Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien."

03.30 - Opnieuw uitleg over de coronadrukte in de ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft donderdag weer een toelichting op de drukte in de ziekenhuizen. Het is de tweede persconferentie van de tweede coronagolf. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, licht de stand van zaken toe. De persconferentie is om 14.00 uur in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Het coördinatiecentrum verdeelt coronapatiënten tussen ziekenhuizen in verschillende delen van het land. Dat moet de druk op de zorg zo draaglijk mogelijk houden. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en intensive cares loopt namelijk op. Ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer 700 coronapatiënten. Dat is twee keer zo veel als anderhalve week geleden.

00.00 - Ziekenhuizen vragen coronabonus voor álle medewerkers

Ziekenhuisbestuurders willen bij het toekennen van de zorgbonus geen onderscheid maken tussen IC-personeel en andere medewerkers. Veel ziekenhuizen gaan daarom de coronabonus van 1000 euro netto, die ze vanaf vandaag kunnen aanvragen, voor álle medewerkers onder een bepaald salaris aanvragen. Dat meldt NRC op basis van een rondgang langs tien ziekenhuizen in het hele land.

De ziekenhuizen volgen hierin het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Beide brancheverenigingen adviseren hun leden de bonus aan te vragen voor iedereen die minder dan twee keer modaal (73.000 euro bruto) verdient.

00.00 - Ruim 10.000 coronadoden tijdens eerste golf

Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar stierven ruim 10.000 mensen in Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19. Dit heeft statistiekbureau CBS bekendgemaakt op basis van voorlopige cijfers.

Van alle coronadoden ontving 60 procent langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Het CBS stelt ook vast dat er meer mannen (53 procent) dan vrouwen (47 procent) zijn overleden aan corona. Onder 75- tot 80-jarigen stierven bijna twee keer zo veel mannen als vrouwen aan de ziekte.

De gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie corona was vastgesteld was 79,7 jaar. Bij vrouwen was dit 83,8 jaar. Het aantal coronadoden heeft betrekking op de periode vanaf maart tot en met juni. Daarbij liet de maand april een piek zien van meer dan 6000 mensen die aan de ziekte doodgingen.

00.00 Joop van den Ende zag theaters liever paar weken dicht

Joop van den Ende pleit voor landelijke maatregelen voor theaters. Van den Ende, zelf onder meer bestuurslid van theater DeLaMar in Amsterdam, zegt blij te zijn dat er theaters open blijven, maar hij had liever gezien dat alles dicht ging. Dat zei hij woensdag in de talkshow Op1.

"Het theater is een veilige plek, maar de besmettingen lopen op", begint hij. "Als er een beslissing genomen wordt, neem die dan voor het hele land." Zo pleit hij voor strengere maatregelen om te voorkomen dat het virus "doorettert".

Op de vraag of hij dan liever de theaters een aantal weken gesloten had gezien, antwoordt Van den Ende instemmend. "Maar goed, dat kan nu niet meer, want er is besloten om dat niet te doen." Sanne Wallis de Vries, die ook aan tafel zat, was het niet eens met de uitspraken van Van den Ende.