Hoogste aantal besmettingen per dag in Tilburg sinds uitbraak coronavirus

Foto: BeeldWerkt vergroot

In Tilburg zijn vrijdag 64 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het coronavirus, blijkt uit het coronadashboard. Donderdag werden 25 nieuwe coronabesmettingen in Tilburg vastgesteld.

Een week geleden vierden zo’n vijfhonderd Willem II-fans een feestje op het Olympiaplein in Tilburg. Volgens een woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant is op dit moment niet te zeggen of er een verband is tussen de stijging van de besmettingen op vrijdag en het feestje. Ze benadrukt dat het aantal besmettingen in het hele land momenteel fors stijgt. In bijvoorbeeld Eindhoven (55), Den Bosch (36) en Breda (28) nam het aantal besmettingen ook flink toe.

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg ondersteunt het verhaal van de GGD. “Wij hebben op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat er een link is tussen het aantal besmettingen in Tilburg en het Willem II-feest van acht dagen geleden”, zegt een woordvoerder. “De burgemeester wordt actief op de hoogte gehouden door de GGD. Maar we hebben op dit moment vanuit de GGD geen gegevens gekregen waaruit zou blijken dat er een link is.”

Het feestje kwam burgemeester Theo Weterings op een storm van kritiek te staan. De gemeente had namelijk een vergunning afgegeven. Weterings bood afgelopen maandag in een speciale raadsvergadering zijn excuses aan. Voor de raad was daarmee de kous af.

LEES OOK:

Lees alles over de feestvierende Willem II-fans op onze themapagina.