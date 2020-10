Coronanieuws: 4548 nieuwe besmettingen, 'nog geen besluit regering over strengere maatregelen'

Op z'n vroegst begin volgende week beslist de regering over mogelijk strengere maatregelen. vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

In Nederland werden van maandag op dinsdag 4548 nieuwe coronagevallen geteld.

De App CoronaMelder wordt zaterdag geïntroduceerd.

'Er komt nog geen besluit van de regering over strengere maatregelen'

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt afspraken af door toenemende coronazorg.

22.05 - Ruud sluit tijdelijk zijn café door coronamaatregelen

Mensen een leuke en gezellige tijd bieden. Dat is waar je het voor doet als horecaondernemer. Met de huidige coronamaatregelen vindt Ruud Bruins niet dat hij dit kan. Dus gooit hij zijn kroeg P79 in Den Bosch tijdelijk dicht. “Laten we nu even pas op de plaats maken”, vertelt hij tegen Omroep Brabant.

21.24 - Gratis mondkapjes voor minima in Eindhoven

De gemeente Eindhoven gaat mondkapjes verstrekken aan minima in de stad. Dit laat wethouder Renate Richters dinsdag weten. WIJEindhoven en de voedselbank gaan helpen met de distributie, geeft ze aan.

20.57 - 'Nog geen besluit regering over strengere maatregelen'

Of er strengere maatregelen nodig zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, beslist de regering op zijn vroegst begin volgende week. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdag gezegd tegen de NOS.

Het is volgens Rutte nog te vroeg om te zeggen of extra maatregelen nodig zijn. Eerst moet worden afgewacht wat het effect van de vorige week maandag aangekondigde maatregelen is. Dat wordt volgens de premier tegen het weekend duidelijk.

20.48 - Speciale lichtprojectie op het Provinciehuis in Den Bosch vanavond

Dit in het kader van #aandacht voor elkaar.

20.35 - Belgen tevreden over avondklok

De avondklok die in de provincie Antwerpen eind juli werd ingevoerd om het aantal coronabesmetttingen terug te dringen, wordt door Belgische deskundigen omschreven als de ‘mirakeloplossing van Antwerpen’. Dat zegt gouverneur van de provincie, Cathy Berx, dinsdag tegen Omroep Brabant nu de horeca in Breda, Helmond en Eindhoven pleit voor een avondklok.

19.38 - In Oss is een speciale herinneringsboom geplant

Dit voor iedereen die door het coronavirus zware tijden en verdriet heeft ervaren.

19.26 - 'App Coronamelder voldoet nog niet aan privacyeisen'

De CoronaMelder, de app van het ministerie van Volksgezondheid die gebruikers moet waarschuwen als zij recent in de buurt kwamen van iemand met het coronavirus, voldoet nog niet aan de eisen rondom privacy. Dat stellen onder meer privacy-organisaties Bits of Freedom en Platform Burgerrechten en mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die de app onder de loep namen.

19.16 - Opnieuw twee nertsenbedrijven besmet

Bij twee nertsenbedrijven in Limburg zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Veulen (gemeente Venray) en een bedrijf in Evertsoord (gemeente Horst aan de Maas). De dieren worden zo snel mogelijk gedood.

De besmettingen kwamen aan het licht door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf in Veulen heeft 5800 moederdieren en dat in Evertsoord 9000. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn inmiddels bij 64 van de 128 nertsenhouderijen in Nederland besmettingen vastgesteld.

19.01 - Meeste Brabantse ziekenhuizen kunnen reguliere zorg nog aan

De meeste Brabantse ziekenhuizen kunnen de reguliere zorg tot nu toe nog gewoon doorzetten. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant, nadat eerder op de dag bleek dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch momenteel wel afspraken moet afzeggen vanwege een toenemend aantal coronapatiënten.

Het Amphia ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Elisabeth TweeSteden ziekenhuis, het St. Anna Ziekenhuis en het Maasziekenhuis laten weten dat er nog geen maatregelen nodig zijn rondom de reguliere zorg.

Bij het Catharina Ziekenhuis zijn volgens een woordvoerder wel een aantal afspraken afgezegd. Ook het Bravis ziekenhuis schort geplande operaties op. Dit komt volgens een woordvoerder door ziekteverzuim onder de medewerkers.

“In afstemming met de vakgroepen wordt op medische urgentie bepaald voor welke patiënten dat geldt”, laat de woordvoerder weten. “We moeten deze maatregelen nemen om de zorg aan bed rond te krijgen.”

18.55 - Zorgen over verdubbeling aantal besmettingen in verpleeghuizen

Het aantal besmettingen van bewoners in verpleeghuizen is ten opzichte van vorige week dinsdag verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Ook ziet de vereniging een toename in het aantal patiënten dat is overleden. “Heel zorgwekkend”, zegt Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot.

Er zijn 623 bewoners met een (mogelijke) besmetting bijgekomen. Van die patiënten is bij 257 het virus daadwerkelijk met een test vastgesteld. Bij de anderen gaat het om een vermoeden. Er zijn 34 sterfgevallen bijgekomen.

De Groot maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. “We zien dat het testen van zowel bewoners als personeel bij een uitbraak in diverse regio's nog moeizaam verloopt. Dat moet echt anders. Snel kunnen testen bij een uitbraak is enorm belangrijk, zowel van bewoners als van personeel dat contact heeft gehad met de zieke bewoners. Wanneer zoals nu sprake is van een tekort aan testcapaciteit, zal bij het testen nadrukkelijker voorrang moeten worden verleend aan de meest kwetsbaren en aan het zorgpersoneel.”

18.49 - Ook strengere horecaregels in België

België sluit in verband met de snelle verspreiding van het coronavirus vanaf vrijdag de cafés om elf uur 's avonds. Aan een tafeltje in een café of restaurant mogen de komende vier weken niet meer dan vier personen zitten en per huishouden mogen niet meer dan vier mensen thuis worden uitgenodigd.

18.35 - Onderzoek: steun voor coronamaatregelen gedaald

Nederlanders staan in meerderheid nog steeds achter de coronamaatregelen van het kabinet, maar de steun is wel gedaald. 65 procent staat erachter, tegen constant 75 procent in de afgelopen maanden. Dat staat in het maandelijks onderzoek door I&O Research onder 2231 Nederlanders in opdracht van de NOS.

De meerderheid van de ondervraagden (66 procent) wil een strengere aanpak in de coronacrisis, tegen 37 procent een maand geleden. Slechts 12 procent vindt dat de aanpak losser mag, terwijl vorige maand ruim een kwart (26 procent) van de ondervraagden dat vond. Het onderzoek toont verder aan dat 20 procent 'altijd of meestal' een mondkapje draagt, tegen slechts 4 à 6 procent in de zomer. Meer dan 90 procent houdt zich aan de 1,5 meterrichtlijn, negen op de tien zeggen te niezen in de elleboog of een zakdoek.

18.30 - Premier mark Rutte was vandaag in Den Bosch voor de aftrap van #aandachtvoorelkaar

"Volhouden wordt lastiger. Daarom is het belangrijk dat we nog meer omzien naar elkaar", is zijn boodschap.

18.08 - 'Amateurclubs komen in de problemen'

Als de overheid niet ingrijpt krijgt meer dan 60 procent van de Nederlandse amateurvoetbalclubs voor het einde van dit jaar te maken met geldproblemen. Dat schrijft Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, in zijn column. Van der Zee pleit voor een extra steunpakket van 25 tot 30 miljoen euro voor het amateurvoetbal.

Nederland telt bijna 2500 clubs in het amateurvoetbal. Al die clubs moesten vorige week hun kantine voor in ieder geval drie weken sluiten, wat betekent dat ze voorlopig geen inkomsten hebben. Toeschouwers zijn gedurende die periode niet welkom langs de lijn.

17.10 - 'Spreiding coronapatiënten gaat lastig'

Ziekenhuizen hebben moeite met het overplaatsen van coronapatiënten naar andere regio's. Dat geeft de Nederlandse Zorgautoriteit aan. "Ziekenhuizen geven aan dat hun bedden vol raken, maar dat het hen onvoldoende lukt patiënten te spreiden", aldus een woordvoerder.

Regio's binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hebben afspraken gemaakt over de spreiding van coronapatiënten, maar volgens de NZa worden die afspraken niet overal nagekomen. De zorgautoriteit gaat in gesprek met de regio's over het probleem. Als patiënten niet vanuit een vol ziekenhuis overgeplaatst kunnen worden, kan het zijn dat de reguliere zorg verder afgeschaald moet worden, legt de woordvoerder uit. "Dat willen we natuurlijk echt voorkomen."

17.08 - Jorritsma is voor mondkapjesplicht

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is voorstander van het invoeren van een mondkapjesplicht. Collega burgemeesters van andere grote steden delen die mening. Ze wachten wel het kabinet af om dit landelijk te verplichten, omdat het 'juridisch lastig' is dit regionaal te doen.

"Ik denk dat het belangrijk is dat ons kabinet aangeeft dat het een plicht is en dat die inhoudt dat winkels, horeca en instellingen mensen kunnen weigeren die geen mondkapje op hebben", laat Jorritsma weten aan het ANP.

16.29 - 'Coronamedicijn' weer (even) beschikbaar

Het RIVM krijgt dinsdag nog een levering van het 'coronamedicijn' remdesivir. De nieuwe voorraad moet voldoende zijn voor enkele dagen, afhankelijk van het aantal patiënten in ziekenhuizen dat wordt behandeld voor ernstige coronaklachten. Een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het gaat om 1169 doses. Per dag zijn nu ongeveer 400 doses van de virusremmer nodig.

De huidige voorraad van het medicijn bij het RIVM, dat de voorraad landelijk beheert, raakte zondag op. De woordvoerster van het ministerie benadrukt dat er volgende maand weer voldoende voorraad is van de virusremmer.

16.01 - Mondkapjesplicht ETZ

Patiënten, bezoekers en medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) zijn vanaf dinsdag verplicht om een mondkapje te dragen vanaf binnenkomst. Het mondkapje moet in alle publieke ruimtes van het ziekenhuis worden gedragen.

14.50 - Bijna 1000 patiënten in het ziekenhuis

Ziekenhuizen behandelen bijna duizend coronapatiënten. Het aantal is dinsdag gestegen naar 975. Dat zijn er 83 meer dan op maandag. "We verwachten dat deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ziekenhuizen zijn daardoor genoodzaakt om de zorg voor andere patiënten terug te schroeven.

Kuipers sprak eerder de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten afgelopen weekeinde boven de duizend uit zou komen. In de komende week kan het aantal stijgen naar ongeveer 1600.

14.45 - België krijgt coronacommissaris

België krijgt een 'coronacommissaris'. Die moet ervoor zorgen dat de verschillende overheden in het land niet langs elkaar heen werken of elkaar zelfs tegenwerken in de strijd tegen het coronavirus.

Voor deze taak heeft de pas aangetreden regering-De Croo een topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid aangesteld. De nieuwe coronacommissaris Pedro Facon krijgt een ploeg van medewerkers en wordt bijgestaan door een comité van wetenschappers.

België kampt, net als Nederland, sinds een maand met een alsmaar aanzwellende nieuwe golf van besmettingen. De veelgelaagde Belgische politiek, overheid en gezondheidszorg "bemoeilijken de samenwerking" ook nog eens, zei Facon zei eerder in de krant De Morgen.

14.20 - 4548 nieuwe besmettingen, 696 in Brabant

De afgelopen 24 uur zijn 4548 nieuwe corona besmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan van zondag op maandag (4575). Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. In Brabant werden 696 nieuwe patiënten geteld. Maandag waren dat er 600. Over de hele afgelopen week gaat het om liefst 27.485, tegen 19.326 de week daarvoor.

13.50 - App CoronaMelder zaterdag geïntroduceerd

De app CoronaMelder wordt zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd. Dat laat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten. De wet over de app werd dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde er begin september al mee in.

13.25 - GGD Brabant-Zuidoost start coronacampagne

De GGD Brabant-Zuidoost is deze week gestart met de huis-aan-huiscampagne Corona stopt bij jou. Met deze campagne wil de GGD alle inwoners in de regio helder informeren over de basisregels tegen corona maar wil vooral ook iedereen aanmoedigen om deze te blijven volhouden. Vanaf deze week ontvangen alle inwoners in de regio een folder in de brievenbus met informatie over het testen en de basisregels.

13.06 - JBZ zegt afspraken af door toenemende coronazorg

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch moet momenteel afspraken afzeggen vanwege een toenemend aantal coronapatiënten. Het ziekenhuis sluit vier van zijn veertien operatiekamers. Daarnaast worden twee verpleegafdelingen gesloten, zodat de medewerkers kunnen bijspringen op een speciale corona-afdeling, die dinsdagavond wordt geopend.

"Het gaat dan om lichte ingrepen maar dat maakt het voor de mensen die het betreft natuurlijk niet minder vervelend", schrijft het ziekenhuis in een verklaring op haar website. "Het is de afgelopen tijd allemaal sneller gegaan dan verwacht. We hebben van andere ziekenhuizen uit Nederland patiënten overgenomen en in Brabant is het aantal coronapatiënten de afgelopen tijd toegenomen. Met name op onze verpleegafdelingen."

12.30 - Woonbond: zet mensen niet hun huis uit tijdens corona

Mensen mogen ook tijdens de tweede coronagolf niet uit hun huis gezet worden, vindt de Woonbond. Daarom schrijft de bond in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken): "Zo veel mogelijk thuis blijven kan alleen als je een huis hebt. Mensen op straat zetten levert nu meer onrust en problemen op dan ooit."

12.11 - Toch meer publiek toegestaan in theaters Brabant-Noord

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord Jack Mikkers heeft dinsdagochtend besloten in zijn regio toch een aantal ontheffingen te gaan verlenen de komende twee weken. Dit betekent dat vanaf dinsdag in theaters, culturele centra en poppodia maximaal 250 bezoekers welkom zijn Hierbij geldt wel voor iedere locatie een protocol op basis van de RIVM-richtlijnen en de afspraken uit de nieuwe noodverordening.

11.47 - Ziekenhuizen mogen remdesivir uitwisselen

Ziekenhuisapotheken krijgen tijdelijk toestemming om de virusremmer remdesivir onderling uit te wisselen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) versoepelt de regels vanwege het tekort aan het middel, dat vaak wordt toegediend aan coronapatiënten. Normaal mogen ziekenhuisapotheken niet met elkaar handelen in geneesmiddelen.

In dit geval is uitwisseling wel toegestaan, in elk geval tot en met 31 december, omdat sommige ziekenhuizen nog voldoende remdesivir op voorraad hebben, terwijl in andere ziekenhuizen tekorten ontstaan, aldus de IGJ. De aanvoer van het middel is stilgevallen, doordat de vraag wereldwijd groter is dan het aanbod.

11.09 - Teststraat in Valkenswaard

Ook in Valkenswaard opent de GGD een testlocatie voor corona. Het gaat om het parkeerterrein Den Dries aan de Pastoor Heerkensdreef. Op dit moment zijn in Brabant-Zuidoost nog drie andere testlocaties: Eindhoven, Helmond en Eersel.

11.00 - Alle buitenactiviteiten met carnaval in Drimmelen gaat niet door

Alle buitenactiviteiten met carnaval in Drimmelen gaan niet door, zoals de optochten en popverbranding. Carnavalsplatform Drimmelen: “We begrijpen dat dit voor de vele fanatieke carnavalsstichtingen, carnavalsverenigingen en carnavalsvierders in onze gemeente ontzettend jammer is. Tevens is dit een teleurstellend vooruitzicht voor onze horecaondernemers. Zij worden hierdoor ook hard geraakt in hun portemonnee."

10.00 - Optocht in Helvoirt gaat niet door

De optocht in Helvoirt gaat niet door vanwege het coronavirus. Ook het bal op de elfde van de elfde gaat niet door. Wel worden de prins en de jeugdraad bekendgemaakt, maar dat gaat digitaal. De stichting start ook met maken van twee carnavalsboeken.

09.20 - Zorgbonus voor medewerkers Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft besloten om alle medewerkers in loondienst alvast een zorgbonus van 500 euro uit te keren. Daarmee lopen ze vooruit op de zorgbonus van de overheid van 1000 euro, die aan is te vragen voor een specifieke groep zorgverleners. “Wij willen onze medewerkers bedanken. Er is zoveel te doen over de zorgbonus, wie wel en wie niet", zegt Geranne Engwirda van de Raad van Bestuur.

"Wij hebben tijdens de eerste golf heel veel patiënten met corona verpleegd", vervolgt Engwirda. "Wij waren succesvol, omdat we het als één team hebben gedaan. Daarom verdienen onze collega’s een bonus.” Of ze de overige 500 euro ook nog krijgen, is afhankelijk van de overheid. Ook als de overheid de subsidie niet aan iedereen toekent, mogen de medewerkers de bonus alsnog houden. Het gaat overigens alleen om medewerkers die maximaal 73.000 euro op jaarbasis verdienen.

08.53 - 'Run op commerciële soa-test'

Commerciële bedrijven die soa-zelftests aanbieden, doen zeer goede zaken in coronatijd. Mensen blijken massaal over te schakelen op deze manier van testen, omdat bij veel GGD'en de soa-zorg is afgeschaald. Dat meldt BNR na een rondgang onder een aantal van deze bedrijven. GGD-personeel is massaal nodig voor het testen op het coronavirus en het bron- en contactonderzoek. Bij de commerciële aanbieder Testalize is de vraag naar zelftests 30 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Soapoli-online noteert zelfs een toename van 45 tot 50 procent.

08.22 - 'Virusremmer remdesivir in Nederland is op'

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan ziekenhuizen. De voorraad die het RIVM voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financiële Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel, zegt de woordvoerder.

07.30 - Snelle stijging in Duitsland

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 2639 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een forse stijging ten opzichte van 1382 besmettingen die het Robert Koch Instituut, het Duitse staatsinstituut voor Volksgezondheid, een dag eerder meldde. De dagen ervoor waren ook steeds meer dan 2000 nieuwe besmettingen gemeld.

06.11 - Impact crisis blijft groot

De impact van de coronacrisis zal volgens drie op de vijf Nederlandse exportbedrijven nog tot ver in 2021 voelbaar zijn. Voor de studie zijn honderden bedrijven ondervraagd. De effecten van de crisis, zoals een oplopende werkloosheid en een stijging van het aantal faillissementen, zullen hun tol eisen,. Ontslagrondes die door bedrijven als KLM, Shell, BAM en Tata Steel zijn aangekondigd, zijn een teken aan de wand.

05.15 - Mondkapjes voor alle scholieren

Ook voor het mbo en hoger onderwijs zou er een dringend advies moeten komen om een mondkapje te dragen, vindt coalitiepartij D66. Op die manier zouden mogelijk meer studenten in het mbo, hbo en op universiteiten weer fysiek onderwijs kunnen volgen, stelt de partij.

04.55 - Aantal besmettingen stijgt explosief

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

3.30 Rutte start coronacampagne

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven dinsdag het startsein voor een campagne die mensen aanspoort elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Onder het motto 'Aandacht voor elkaar', worden mensen opgeroepen elkaar door de tweede golf heen te slepen.

Rutte en De Jonge nemen dinsdag het voortouw in Den Bosch, waar ze praten met tien Brabanders die corona tijdens de eerste golf van dichtbij hebben meegemaakt

2.35 President Trump weer thuis

De met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump is terug in het Witte Huis. Trump verliet het ziekenhuis rond 00.40 uur Nederlandse tijd. De presidentiële helikopter bracht hem terug en landde kort voor 01.00 uur op het gazon aan de zuidkant van het Witte Huis.

Trump droeg een mondkapje toen hij het ziekenhuis maandagavond verliet en liep op eigen kracht naar een auto die hem naar de presidentiële helikopter bracht.