Avondklok wordt net over de grens gezien als 'mirakeloplossing van Antwerpen'

De avondklok die in de provincie Antwerpen eind juli werd ingevoerd om het aantal coronabesmetttingen terug te dringen, wordt door Belgische deskundigen omschreven als de ‘mirakeloplossing van Antwerpen’. Dat zegt gouverneur van de provincie, Cathy Berx, dinsdag tegen Omroep Brabant nu de horeca in Breda, Helmond en Eindhoven pleit voor een avondklok.

Het aantal besmettingen in Antwerpen liep volgens Berx na het instellen van de avondklok in een maand tijd ‘sterk terug’. De maatregel is volgens haar dan ook ‘heel effectief gebleken’. Het reproductiegetal 'R' daalde in een maand tijd van meer dan 2 tot 0,73. Het laagste van België op dat moment.

Terwijl Antwerpen eind juli verantwoordelijk was voor de helft van het aantal besmettingen in België. Berx benadrukt dat ook het dragen van mondkapjes en natuurlijk het respecteren van de anderhalve meter afstand hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

“Avondlijke feestjes in het openbare domein”, vormden volgens de gouverneur het grootste probleem waardoor het aantal besmettingen opliep. Dus werd in Antwerpen gekozen voor het koppelen van het eerder sluiten van cafés en restaurants aan een avondklok. Horeca dicht om elf uur en niemand op straat tussen halftwaalf ’s avonds en zes uur ’s ochtends.

Een combinatie die volgens Berx heeft geleid tot de broodnodige gedragsverandering. “Niet meer bij elkaar komen en geen feestjes meer.”

Dat de horeca in delen van Brabant nu vraagt om zo’n avondklok, noemt de Antwerpse gouverneur ‘verrassend’. In Antwerpen waren de reacties vanuit de horeca volgens haar in eerste instantie ‘gemengd’. Later ontstond er meer begrip. Ze begrijpt het pleidooi van de horeca in delen van Brabant dan ook. “Liever kort en krachtig ingrijpen met een duidelijk effect dan steeds weer jojoën. Ik denk dat dat de achterliggende gedachte is.”

Als de horeca er zelf om vraagt, zou Berx sowieso niet aarzelen de maatregel in te voeren. Twee weken na het invoeren van de avondklok zagen ze volgens haar in Antwerpen namelijk al de eerste resultaten.

De voorspelde Mount Everest waar ze in Antwerpen tegenaan hadden gekeken, zónder strenge maatregelen als de avondklok, vlakte in de woorden van de gouverneur af tot een Tafelberg. “Vervolgens zette een sterke daling in van het aantal besmettingen tot een derde van het aantal op het hoogtepunt.”

De gouverneur laat de afvlakking en daarna de sterke daling zien in het aantal besmettingen. vergroot

Het handhaven van de avondklok die in Antwerpen een maand van kracht was, heeft volgens Berx voor de politie niet tot problemen geleid. “Ze hadden het redelijk rustig”, geeft ze aan.

