Ruud sluit tijdelijk zijn café door coronamaatregelen: 'Neem je verantwoordelijkheid'

P79 in Den Bosch gaat even dicht vanwege de coronaregels (foto: Wesley Maas Fotografie). vergroot

Mensen een leuke en gezellige tijd bieden. Dat is waar je het voor doet als horecaondernemer. Met de huidige coronamaatregelen vindt Ruud Bruins niet dat hij dit kan. Dus gooit hij zijn kroeg P79 in Den Bosch tijdelijk dicht. “Laten we nu even pas op de plaats maken.”

Maaike Cnossen Geschreven door

Nee, hij is echt niet roomser dan de paus. Wel vindt hij dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Of beter nog: dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. “Ik kan van alles verzinnen om er iets van te maken. Een dj neerzetten en onbeperkt drinken. Maar dat gaat niet helpen om dit probleem op te lossen”, zegt hij.

"En dan om tien uur iedereen de straat op sturen die zich een stuk in de kraag heeft gedronken? Nee, dat schiet lekker op", vervolgt hij. “Daarbij, ik heb een grote zaak. Als je dan maar met dertig man binnen zit, verzuip je erin. Dat is voor niemand leuk.”

'Niet sfeervol'

Normaal kan hij ongeveer tweehonderd mensen kwijt in zijn uitgaanscafé. De laatste tijd perkte hij dat aantal al flink in. Het werden ‘zitsessies’ met zestig man. “Dat was nog wel sfeervol. Maar met maar dertig mensen, word je daar niet echt blij van. Daar is mijn zaak gewoon echt te groot voor.”

Ook het sluiten om tien uur ’s avonds is voor hem niet ideaal. “Natuurlijk kan de tap voor een paar uurtjes open en een volle bak bier erin. Maar werk ik dan mee aan de problematiek die er speelt? Nee, dan denk ik alleen aan mijn eigen belang en de kassa vol krijgen”, vertelt hij. “Begrijp me niet verkeerd, ik ben ondernemer en houd van geld verdienen. Maar niet op deze manier.”

Voorlopig nog dicht

De deuren van P79 blijven in ieder geval voor de komende twee weken dicht, zolang de aangescherpte maatregelen gelden. Bruins verwacht nu al dat die verlengd worden. “Het is zuur om te zien dat we niet in staat zijn met zijn allen om even pas op de plaats te maken. Als we nu gewoon eens in de spiegel kijken en ons aan de maatregelen houden?” Hij gaat pas weer open als er meer dan dertig mensen naar binnen mogen en hij de zaak niet al om tien uur dicht hoeft te gooien.