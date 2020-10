Coronanieuws: Aantal besmettingen stijgt explosief, Rutte start campagne

(Archieffoto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

In Nederland werden van zondag op maandag 4581 nieuwe coronagevallen geteld, opnieuw een dagrecord.

Premier Rutte geeft vandaag het startsein voor een campagne: 'Aandacht voor elkaar'

President Trump is weer thuis na een paar dagen in het ziekenhuis

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

08.53 - 'Run op commerciële soa-test'

Commerciële bedrijven die soa-zelftests aanbieden, doen zeer goede zaken in coronatijd. Mensen blijken massaal over te schakelen op deze manier van testen, omdat bij veel GGD'en de soa-zorg is afgeschaald. Dat meldt BNR na een rondgang onder een aantal van deze bedrijven. GGD-personeel is massaal nodig voor het testen op het coronavirus en het bron- en contactonderzoek. Bij de commerciële aanbieder Testalize is de vraag naar zelftests 30 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Soapoli-online noteert zelfs een toename van 45 tot 50 procent.

08.22 - 'Virusremmer remdesivir in Nederland is op'

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan ziekenhuizen. De voorraad die het RIVM voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financiële Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht "mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel", zegt de woordvoerder.

07.30 - Snelle stijging in Duitsland

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 2639 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een forse stijging ten opzichte van 1382 besmettingen die het Robert Koch Instituut, het Duitse staatsinstituut voor Volksgezondheid, een dag eerder meldde. De dagen ervoor waren ook steeds meer dan 2000 nieuwe besmettingen gemeld.

06.11 - Impact crisis blijft groot

De impact van de coronacrisis zal volgens drie op de vijf Nederlandse exportbedrijven nog tot ver in 2021 voelbaar zijn. Voor de studie zijn honderden bedrijven ondervraagd. De effecten van de crisis, zoals een oplopende werkloosheid en een stijging van het aantal faillissementen, zullen hun tol eisen,. Ontslagrondes die door bedrijven als KLM, Shell, BAM en Tata Steel zijn aangekondigd, zijn een teken aan de wand.

05.15 - Mondkapjes voor alle scholieren

Ook voor het mbo en hoger onderwijs zou er een dringend advies moeten komen om een mondkapje te dragen, vindt coalitiepartij D66. Op die manier zouden mogelijk meer studenten in het mbo, hbo en op universiteiten weer fysiek onderwijs kunnen volgen, stelt de partij.

04.55 - Aantal besmettingen stijgt explosief

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

Wachten op privacy instellingen...

3.30 Rutte start coronacampagne

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven dinsdag het startsein voor een campagne die mensen aanspoort elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Onder het motto 'Aandacht voor elkaar', worden mensen opgeroepen elkaar door de tweede golf heen te slepen.

Rutte en De Jonge nemen dinsdag het voortouw in Den Bosch, waar ze praten met tien Brabanders die corona tijdens de eerste golf van dichtbij hebben meegemaakt

2.35 President Trump weer thuis

De met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump is terug in het Witte Huis. Trump verliet het ziekenhuis rond 00.40 uur Nederlandse tijd. De presidentiële helikopter bracht hem terug en landde kort voor 01.00 uur op het gazon aan de zuidkant van het Witte Huis.

Trump droeg een mondkapje toen hij het ziekenhuis maandagavond verliet en liep op eigen kracht naar een auto die hem naar de presidentiële helikopter bracht.