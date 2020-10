Snelwegen veel drukker dan tijdens eerste coronagolf, hoe komt dat?

Het verkeer op de Brabantse snelwegen ligt tijdens deze tweede coronagolf bijna op het niveau van voor de coronacrisis, zo blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. In maart nam het verkeer nog met bijna de helft af, nu is dat maar drie procent. Toch zijn er minder files en daar zijn een paar verklaringen voor.

Omroep Brabant volgt tijdens deze coronacrisis de verkeersdrukte met data van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We kijken naar vier belangrijke snelwegen in onze provincie:

Drukker dan voor patiënt 0

Uit die data bleek eerder dat we in de week van 24 maart het minst in de auto zaten. De bezetting op vier drukke snelwegen was toen gemiddeld 42% minder dan normaal. Daarna werd het iedere maand weer iets drukker, soms was er zelfs nog meer verkeer dan eind februari, net voor patiënt 0.