Coronanieuws: bijna 800 nieuwe besmettingen in Brabant, vooral stijging in Tilburg en Eindhoven

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De belangrijkste punten op een rij:

De hulplijn van het Rode Kruis krijgt steeds meer vragen over thuisquarantaine.

Bijna 800 nieuwe besmettingen gemeld in Brabant, landelijk bijna 5831 nieuwe besmettingen.

Werkend Nederland ziet meer in een verplichting van het dragen van een mondkapje dan in een dringend advies, blijkt uit een enquête van CNV.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 1070.

17.38 - Nieuwe teststraat bij Amphia locatie Langendijk

Vanaf aanstaande maandag kunnen mensen zich laten testen in een nieuwe teststraat van de GGD in Breda. Die komt te zitten bij het Amphia locatie Langendijk. Deze teststraat komt in plaats van de huidige plek bij het stadion van NAC.

De nieuwe teststraat is winterproof voor het personeel. Vier personen kunnen er tegelijk getest worden, met een maximum van duizend testen per dag.

17.06 - Nationaal Monument Kamp Vught elke dag open

Bezoekers kunnen vanaf nu elke dag van de week terecht bij Nationaal Monument Kamp Vught. De openingstijden zijn uitgebreid omdat de beslangstelling groot is, maar door de coronamaatregelen er op elk moment maar een beperkt aantal bezoekers kunnen zijn. Op zondag kunnen bezoekers voortaan al vanaf 10 uur terecht en ook op maandag gaat Kamp Vught voortaan open. Per half uur kunnen nu maximaal 15 bezoekers reserveren.

17.02 - Verpleging en onderwijs populaire studies

Hbo-studenten kiezen steeds vaker voor een opleiding tot verpleegkundige of tot leraar in het basisonderwijs. Tot die conclusie komt de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwste aanmeldcijfers voor dit schooljaar.

Het aantal aanmeldingen voor de pabo steeg met 33,5 procent; van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Bij verpleegkunde is de toename 16,7 procent; van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Ook de aanmeldingen voor tweedegraads lerarenopleidingen nam met 7,1 procent toe.

16.38 - Sociale gevolgen coronacrisis beperken

De rijksoverheid en de gemeenten zijn samen versneld aan de slag gegaan om de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken. Vooral in kwetsbare gebieden waar inwoners het toch al moeilijker kunnen hebben, zijn verschillende acties in gang gezet, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. In een brief somt ze de acties en plannen op, mede namens haar collega's van de ministeries van Volksgezondheid, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

15.49 - Deel van NAC-selectie test positief op corona

Een zestal spelers van de selectie van NAC Breda is positief getest op corona. Daarnaast moet de rest van het elftal en een medewerker in thuisquarantaine. De uitwedstrijd vrijdag tegen De Graafschap is hierdoor afgelast.

15.48 - Lichtfestival Glow in Eindhoven gaat niet door

Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven gaat dit jaar niet door. Vanwege alle coronamaatregelen vindt de organisatie het onverantwoord om door te laten gaan. Er wordt nog gewerkt aan een alternatief.

15.19 - Herstelde coronapatiënten blijven in het ziekenhuis

Het lukt soms niet om herstelde coronapatiënten uit het ziekenhuis te ontslaan. Het gaat om patiënten die niet meer in een ziekenhuis hoeven te blijven, maar die nog te ziek zijn om naar huis te gaan. Ze zouden naar bijvoorbeeld een verzorgingscentrum moeten om verder aan te sterken of naar een instelling om te revalideren, maar daar is soms geen plek voor ze. Daardoor blijven ze in het ziekenhuis liggen en houden ze het bed bezet, waardoor de drukte in de ziekenhuizen toeneemt.

15.06 - De Jonge: zonder trendbreuk nieuwe maatregelen nodig

Als het aantal besmettingen niet daalt dan is het kabinet "genoodzaakt aanvullende maatregelen te nemen", zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die verantwoordelijk is voor de aanpak van het coronavirus. Donderdag werden ruim 5800 nieuwe coronagevallen gemeld.

Rond het weekeinde of begin volgende week moet een trendbreuk zichtbaar zijn in de besmettingen, aldus De Jonge. Als dat onvoldoende is "ontkom je er niet aan aanvullende maatregelen te nemen". Het aantal besmettingen groeit de afgelopen dagen snel. Dinsdag waren het er nog zo'n 4500, woensdag zo'n 5000.

14.49 - Bijna 800 nieuwe besmettingen

In Brabant zijn de afgelopen 24 uur 799 nieuwe besmettingen geconstateerd. Vooral in Tilburg en Eindhoven neemt het aantal besmettingen toe. In Tilburg gaat het om 78 nieuwe gevallen, in Eindhoven om 73 nieuwe gevallen. In Brabant zijn vijf mensen in het ziekenhuis beland in de afgelopen 24 uur en één persoon is overleden aan de gevolgen van corona.

Op dit kaartje zie het aantal besmettingen per gemeente:

14.20 - Flinke stijging aantal coronapatiënten

Tussen woensdagochtend en donderdag zijn 5831 nieuwe coronagevallen gemeld, een nieuw dagrecord. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 4994 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 4996, maar dat is donderdag bijgesteld. Voor het eerst komt het aantal nieuwe gevallen boven de 5000 in een dag uit. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 32.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met dertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 36 sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 150.000 mensen in Nederland positief getest.

14.15 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot 1070

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 1070. Dat zijn 49 patiënten meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen, 228 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 18 in de afgelopen 24 uur.

Momenteel is 29 procent van alle patiënten die op de ic's liggen coronapatiënt. Van alle Nederlanders die momenteel op verpleegafdelingen van ziekenhuizen verblijven, heeft ruim 7,5 procent Covid-19, zo blijkt uit de laatste cijfers.

13.15 - Flinke aanpassingen coronawet

Zorgminister Hugo de Jonge kan leven met een aantal flinke aanpassingen van de tijdelijke coronawet. Dat heeft hij in het debat over de wet aangegeven. De waarborgen komen van partijen uit zowel de coalitie als de oppositie, die hierover vorige week een akkoord bereikten.

De Jonge heeft de steun van een aantal oppositiepartijen nodig om de wet ook door de Eerste Kamer te loodsen, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het parlement neemt geen genoegen met 'betrokkenheid', maar wil ook daadwerkelijk wat te zeggen hebben bij het nemen van de coronamaatregelen. Een van de belangrijkste aanpassingen is dat dit wordt vastgelegd in de wet. Het kabinet wil coronamaatregelen voortaan ook eerder aan de Tweede Kamer voorleggen

12.15 - EU sluit definitief contract over coronavaccin Janssen

De Europese Commissie heeft een definitief contract gesloten met Janssen Farmaceutica over de aankoop van 200 miljoen vaccins tegen het nieuwe coronavirus, zodra vaststaat dat het middel veilig is en voldoende bescherming biedt. Nederland krijgt 7,8 miljoen doses, meldt zorgminister Hugo de Jonge.

Het vaccin van Janssen wordt deels in Nederland ontwikkeld en getest. Het kan naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar beschikbaar komen. Van dit middel is één injectie per persoon voldoende. Bij veel andere vaccins waar aan gewerkt wordt zijn dat er twee.

11.35 - 38 miljoen extra voor inlopen corona-achterstanden op scholen

Er komt extra geld beschikbaar voor scholen om leerlingen te helpen achterstanden weg te werken die ze hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Mbo en Hoger Onderwijs) trekken hier 38 miljoen euro extra voor uit.

Voor de zomer werd al 244 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bleek te weinig voor het aantal aanvragen dat er werd gedaan. "Door het extra geld kunnen nu alle aanvragen gehonoreerd worden", zegt een woordvoerder.

11.10 - De Jonge: we hadden ons meer tijd moeten gunnen voor coronawet

Het kabinet was te gehaast met de bekritiseerde coronawet, erkent zorgminister Hugo de Jonge. "We hadden ons meer tijd moeten gunnen en meer transparantie en uitleg moeten geven over de wet", zegt de minister in het Kamerdebat over het wetsvoorstel. Zo vindt hij dat over het voorstel een internetconsultatie gehouden had moeten worden. "Dan had iedereen mee kunnen lezen."

10.20 - Arriva installeert kuchschermen in Brabantse bussen

De bussen van Arriva in Brabant worden voorzien van een kuchscherm bij de chauffeurs. Door de aanwezigheid van een kuchscherm stappen reizigers weer voor in zodat ze daar kunnen inchecken en betalen.

Omdat Arriva nu nog in de installatiefase zit, komt het voor dat reizigers in de ene bus wel voor mogen instappen en in de andere nog niet. Het is voor de reizigers dus even extra opletten of de voordeur of achterdeur opengaat bij de haltes.

09.50 - 40 medewerkers Gronings cellencomplex in quarantaine

Het politiecellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen is voorlopig dicht. Vier medewerkers zijn positief getest op het coronavirus en een aantal medewerkers is nog in afwachting van de testuitslag.

Ruim veertig medewerkers die werkzaam zijn bij het Team Arrestantentaken zitten in quarantaine en de GGD is bezig met bron- en contactonderzoek. De arrestanten die in het cellencomplex zaten, zijn woensdagavond overgebracht naar andere politiecellen.

09.35 - 'Nog te veel verkeer om aantal besmettingen terug te dringen'

We reizen met zijn allen nog steeds veel te veel om het reproductiegetal van het coronavirus voldoende terug te dringen. Dat zegt wiskundige Bert Slagter, lid van het onafhankelijke Covid-19-RedTeam bij BNR.

De filedruk is volgens de ANWB bijna gehalveerd: in de ochtendspits met zo’n 20 procent en in de avondspits met ruim 60 procent, maar er wordt amper 20 procent minder gereisd. Rijkswaterstaat constateerde dat de verkeersintensiteit vorige week zo'n 10 procent lager was dan een jaar eerder.

06.30 - CNV-leden: liever verplichting mondkapje dan dringend advies

Werkend Nederland ziet meer in een verplichting van het dragen van een mondkapje, dan in een dringend advies. Dat komt naar voren uit een enquête van vakbond CNV onder 1250 leden. Daaruit valt ook op te maken dat in veel gevallen de 1,5 meterregel op de werkvloer niet wordt nageleefd.

Bij de keuze een verplichting of een dringend advies pleit 64 procent van de ondervraagden voor het eerste. Daarbovenop vinden bijna zes op de tien CNV-leden de huidige regels onduidelijk. Een derde van de ondervraagden vindt dat een mondkapje op de werkvloer sowieso verplicht moet worden.

06.00 - Hulplijn Rode Kruis krijgt veel vragen over thuisquarantaine

Op de hulplijn van het Nederlandse Rode Kruis komen steeds meer vragen binnen van mensen die in thuisquarantaine zitten, meldt de organisatie. Sinds de opening van de 'coronahulplijn' kwamen er in totaal ruim 24.000 telefoontjes binnen.

Mensen bellen met vragen omdat ze 10 dagen de deur niet uit mogen. "Ik ben nu 6 dagen in quarantaine en voel me niet ziek, kan ik echt niet naar buiten? Maar ook dat er druk vanuit de werkgever wordt uitgeoefend om bij milde klachten toch op het werk te verschijnen, moet ik dan komen?", geeft het Rode Kruis als voorbeelden.

05.30 - Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag 29 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag tot nu toe. Er zijn in totaal 234 mensen besmet op het eiland, drie liggen in het ziekenhuis. Hoewel het aantal besmettingen volgens de autoriteiten nog niet verontrustend is, kent Curaçao de afgelopen tijd een gestage stijging van het aantal infecties.

Op Aruba (25 nieuwe besmettingen op woensdag ) en Sint Maarten (negen nieuwe besmettingen) zijn veel meer mensen besmet geraakt. Maar daar neemt het aantal nieuwe gevallen de laatste tijd juist af.

04.00 - Kabinet antwoordt op wijzigingen en vragen over coronawet

Het kabinet verdedigt donderdag zijn coronaspoedwet en zal reageren op de wijzigingen die een meerderheid van de Tweede Kamer wil doorvoeren. Ook zullen de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) reageren op de vragen en opmerkingen die de partijen woensdag naar voren brachten.

03.30 - Ernst Kuipers praat Nederland bij over coronadrukte ziekenhuizen

Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, legt donderdag weer uit wat de stand van zaken in de zorg is. Hij doet dat tijdens een persconferentie in het Erasmus MC in Rotterdam.

0.00 - Kabinet laat RIVM kijken naar plan evenementenbranche

Het kabinet laat het gezondheidsinstituut RIVM kijken naar een plan vanuit de cultuur- en evenementenbranche om in coronatijd toch weer veilig en verantwoord evenementen te organiseren. Maar of dat kan blijft wel volledig afhankelijk van het aantal besmettingen.

Dat hebben bewindslieden benadrukt in een gesprek met vertegenwoordigers van de sector. "Voorop staat dat de huidige maatregelen nodig zijn om het coronavirus tegen te gaan", zegt een woordvoerder van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). "De huidige cijfers laten zien dat dit echt noodzakelijk blijft."

