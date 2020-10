School helemaal dicht als één leerkracht besmet is? 'Het is nogal rigoureus'

De kinderen krijgen weer thuis les (foto: August de Richelieu via Pexels.com). vergroot

“Waarom gaat onze school meteen bij de eerste besmetting dicht en vangt een ander het gewoon op?”. Met deze vraag zitten ouders met leerlingen van basisschool De Bussel in Vlijmen. De kinderen zitten sinds donderdag voor zeker anderhalve week thuis, omdat er een leerkracht besmet is met het coronavirus.

Maaike Cnossen Geschreven door

Een nogal rigoureus besluit vinden sommigen het. “Je had toch de rest van het personeel kunnen testen?”, zegt een vader, die anoniem wil blijven. “Onderwijzers hebben zelfs voorrang bij het testen. En zij die negatief testen kunnen dan gewoon weer voor de klas. De impact is te groot om maar een hele school te sluiten.”

Ouders wordt gevraagd de kinderen thuis les te geven. “De school zadelt je wel ergens mee op”, zegt een moeder. “Mijn man is vandaag bij de kinderen gebleven. Ze moeten inloggen op de computer, krijgen berichtjes en moeten de microfoon van de computer ‘even op mute zetten’. Mijn kinderen zijn zes en vier. Ze kunnen nog niet eens lezen en schrijven! Je moet als ouder dus constant meekijken. Dat is toch niet te doen?”

Beide ouders begrijpen de keuze niet om meteen anderhalve week dicht te gaan na één besmetting onder het personeel. “En we zijn niet de enigen, hoor. De appgroepjes van de school ontploften na het besluit.”

De directie vond dit de beste keuze, omdat er naast de leerkracht ook meerdere ouders besmet zijn. De duur van de sluiting hebben ze gebaseerd op de quarantainetijd die het RIVM adviseert. “De besmettingen lopen door het hele land snel op. Als alle bedrijven en scholen hun deuren meteen sluiten bij één besmetting, ligt heel Nederland plat. Waarom spelen ook de besmettingen van ouders mee? Die komen sinds maart al niet meer binnen op de school”, aldus de moeder.

Meer scholen dicht

De Bussel is de vierde school in Brabant die haar deuren sluit vanwege coronabesmettingen. Ook in Eindhoven, Aalst en Wijk en Aalburg gingen er al scholen tijdelijk op slot. De eerste ging twee dagen dicht zodat de rest van het personeel zich kon laten testen. De andere twee gingen drie dagen tot een weekje dicht omdat er meerdere besmettingen onder het personeel waren.

De Brabantse scholen gaan dus verschillend om met corona en het al dan niet naar huis sturen van kinderen. Wel geven ze allemaal aan dat het besluit na overleg met de GGD is genomen. Adviseren zij dan iedere keer wat anders als scholen aankloppen?

“Als GGD zijn we erg terughoudend met adviezen om een school te sluiten. Het is zeker onze bedoeling om sluiting te voorkomen. De ervaring tot nu toe is dat er medisch gezien nog geen aanleiding geweest om scholen te sluiten in onze regio”, laat een woordvoerster van GGD Hart voor Brabant weten.

'Eigen overwegingen'

Opvallend, want Vlijmen valt onder het gebied van deze GGD: Midden- en Noordoost-Brabant. “Zorgen van ouders en leerkrachten en het bewaken van de rust, zowel in de omgeving als voor kinderen, kunnen meewegen in de beslissing door school. Verder gebeurt het ook regelmatig dat de bezetting een groot knelpunt is. Schooldirecteuren kennen de situatie het beste en kunnen hierin uitstekend eigen afwegingen maken”, zegt ze.

GGD Brabant-Zuidoost en West-Brabant laten weten dat het veelal maatwerk is. “Het kan misschien overkomen alsof de adviezen allemaal verschillend zijn, maar ze zijn allemaal gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM”, zegt een woordvoerder van GGD Brabant-Zuidoost. “Elke situatie is anders: of er sprake is geweest van nauw contact, de leeftijd van de kinderen, het ontstaan van de klachten. Op basis daarvan adviseren wij elke school op maat. Het kan ook zo zijn dat en school uit eigen overwegingen een besluit neemt.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.