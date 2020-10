Lichtfestival GLOW in Eindhoven afgelast vanwege corona

Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven gaat dit jaar niet door. Vanwege alle coronamaatregelen vindt de organisatie het onverantwoord. Er wordt nog gewerkt aan een alternatief.

'Een uniek moment' Ook voor dit jaar zouden er eigenlijk dertig lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland hun grote verlichte creaties vertonen tijdens het gratis toegankelijke festival. Maar dat gaat nu dus niet door. ''We kunnen met deze maatregelen geen honderdduizenden mensen in de binnenstad ontvangen'', vertelt een woordvoerder.

De organisatie zegt een alternatief te hebben: "Een uniek moment waar iedereen het nog lang over zal hebben. Door en voor de stad." Wat daarmee precies bedoeld wordt, is nog onduidelijk. Daarover wordt later meer bekendgemaakt.