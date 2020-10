Coronanieuws: Rode Kruis krijgt veel vragen over thuisquarantaine, kabinet verdedigt coronaspoedwet

(Archieffoto Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De belangrijkste punten op een rij:

De hulplijn van het Rode Kruis krijgt steeds meer vragen over thuisquarantaine.

Werkend Nederland ziet meer in een verplichting van het dragen van een mondkapje dan in een dringend advies, blijkt uit een enquête van CNV.

Het kabinet verdedigt donderdag zijn coronaspoedwet.

09.50 - 40 medewerkers Gronings cellencomplex in quarantaine

Het politiecellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen is voorlopig dicht. Vier medewerkers zijn positief getest op het coronavirus en een aantal medewerkers is nog in afwachting van de testuitslag.

Ruim veertig medewerkers die werkzaam zijn bij het Team Arrestantentaken zitten in quarantaine en de GGD is bezig met bron- en contactonderzoek. De arrestanten die in het cellencomplex zaten, zijn woensdagavond overgebracht naar andere politiecellen.

09.35 - 'Nog te veel verkeer om aantal besmettingen terug te dringen'

We reizen met zijn allen nog steeds veel te veel om het reproductiegetal van het coronavirus voldoende terug te dringen. Dat zegt wiskundige Bert Slagter, lid van het onafhankelijke Covid-19-RedTeam bij BNR.

De filedruk is volgens de ANWB bijna gehalveerd: in de ochtendspits met zo’n 20 procent en in de avondspits met ruim 60 procent, maar er wordt amper 20 procent minder gereisd. Rijkswaterstaat constateerde dat de verkeersintensiteit vorige week zo'n 10 procent lager was dan een jaar eerder.

06.30 - CNV-leden: liever verplichting mondkapje dan dringend advies

Werkend Nederland ziet meer in een verplichting van het dragen van een mondkapje, dan in een dringend advies. Dat komt naar voren uit een enquête van vakbond CNV onder 1250 leden. Daaruit valt ook op te maken dat in veel gevallen de 1,5 meterregel op de werkvloer niet wordt nageleefd.

Bij de keuze een verplichting of een dringend advies pleit 64 procent van de ondervraagden voor het eerste. Daarbovenop vinden bijna zes op de tien CNV-leden de huidige regels onduidelijk. Een derde van de ondervraagden vindt dat een mondkapje op de werkvloer sowieso verplicht moet worden.

06.00 - Hulplijn Rode Kruis krijgt veel vragen over thuisquarantaine

Op de hulplijn van het Nederlandse Rode Kruis komen steeds meer vragen binnen van mensen die in thuisquarantaine zitten, meldt de organisatie. Sinds de opening van de 'coronahulplijn' kwamen er in totaal ruim 24.000 telefoontjes binnen.

Mensen bellen met vragen omdat ze 10 dagen de deur niet uit mogen. "Ik ben nu 6 dagen in quarantaine en voel me niet ziek, kan ik echt niet naar buiten? Maar ook dat er druk vanuit de werkgever wordt uitgeoefend om bij milde klachten toch op het werk te verschijnen, moet ik dan komen?", geeft het Rode Kruis als voorbeelden.

05.30 - Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag 29 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag tot nu toe. Er zijn in totaal 234 mensen besmet op het eiland, drie liggen in het ziekenhuis. Hoewel het aantal besmettingen volgens de autoriteiten nog niet verontrustend is, kent Curaçao de afgelopen tijd een gestage stijging van het aantal infecties.

Op Aruba (25 nieuwe besmettingen op woensdag ) en Sint Maarten (negen nieuwe besmettingen) zijn veel meer mensen besmet geraakt. Maar daar neemt het aantal nieuwe gevallen de laatste tijd juist af.

04.00 - Kabinet antwoordt op wijzigingen en vragen over coronawet

Het kabinet verdedigt donderdag zijn coronaspoedwet en zal reageren op de wijzigingen die een meerderheid van de Tweede Kamer wil doorvoeren. Ook zullen de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) reageren op de vragen en opmerkingen die de partijen woensdag naar voren brachten.

03.30 - Ernst Kuipers praat Nederland bij over coronadrukte ziekenhuizen

Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, legt donderdag weer uit wat de stand van zaken in de zorg is. Hij doet dat tijdens een persconferentie in het Erasmus MC in Rotterdam.

0.00 - Kabinet laat RIVM kijken naar plan evenementenbranche

Het kabinet laat het gezondheidsinstituut RIVM kijken naar een plan vanuit de cultuur- en evenementenbranche om in coronatijd toch weer veilig en verantwoord evenementen te organiseren. Maar of dat kan blijft wel volledig afhankelijk van het aantal besmettingen.

Dat hebben bewindslieden benadrukt in een gesprek met vertegenwoordigers van de sector. "Voorop staat dat de huidige maatregelen nodig zijn om het coronavirus tegen te gaan", zegt een woordvoerder van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). "De huidige cijfers laten zien dat dit echt noodzakelijk blijft."

