Bloemenzee voor overleden Nadir Faassen in Breda, petitie voor vangrail bij de Markkade

Bloemenzee aan de Markkade in Breda. (foto: Tom van der Put/SQ Vision) vergroot

Op de plek waar het lichaam van Nadir Faassen is gevonden, is donderdag een ware bloemenzee ontstaan. Tientallen nabestaanden hebben boeketten neergelegd langs het water aan de Markkade in Breda. Het lichaam van de 25-jarige man uit Terheijden werd maandag gevonden door duikers.

Hoe de vermiste Nadir om het leven kwam, is nog altijd onduidelijk. Nadir Faassen werd sinds woensdagavond vermist. Hij had gewerkt in een café in Breda en was sindsdien niet meer gezien. Zijn vrienden gingen zondagavond naar hem op zoek.

Ze vonden remsporen op de Markkade waar Nadir zijn auto vaak parkeerde. Vervolgens schakelden de vrienden de politie in. Maandagochtend vonden duikers van de politie Nadirs auto in het water. Zijn lichaam werd niet veel later ontdekt.

'Nu is het genoeg'

Nabestaanden zijn een petitie begonnen voor een vangrail op de plek waar hij om het leven kwam. Ruim 2000 mensen hebben die al ondertekend. "Nu is het genoeg", schrijft de initiatiefnemer. Op de plek hebben volgens de initiatiefnemers al te vaak dodelijke ongelukken plaatsgevonden.

In 2018 overleed een 20-jarige man na een ongeluk aan Markkade. Omstanders wisten eind 2014 nog een man uit het water te redden op dezelfde plek. Een jaar eerder raakte ook al een auto te water.

