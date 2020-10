Al 15 keer zoveel wolfaanvallen in Brabant als heel vorig jaar

De wolf op de Strabrechtse Heide (foto: NOS) vergroot

De wolf is terug in Nederland en dat merken we. Vooral in Brabant slaan de roofdieren vaak toe. Er zijn dit jaar al vijftien keer zoveel aanvallen als over heel 2019. Er vonden tot oktober 31 wolvenaanvallen plaats in onze provincie. Vorig jaar waren het er maar twee.

Maaike Cnossen Geschreven door

Bij twintig van de aanvallen is bekend welke wolf ‘de dader’ is. Het gaat onder meer om een alpiene wolf, de eerste die in Nederland is waargenomen. Normaal gesproken leven de dieren met name in de Franse en Italiaanse Alpen. Maar ook een andere wolf teistert Brabantse dierenhouders.

Voor zover bekend vielen er 105 dieren ten prooi aan de twee wolven. Ze hebben het vooral op schapen gemunt, maar er werden ook een keer een kalf en zelfs een Schotse hooglander te grazen genomen.

Kostenpost

Onderzoeksbureau Bij12 houdt bij hoe vaak er wolven toeslaan in ons land. Ook brengen ze in kaart wat dit kost voor veehouders die getroffen worden. Hoewel in Brabant de meeste aanvallen zijn, is de schade met ruim 10.000 euro hier niet het grootst. In Drenthe bedraagt de schade bijna 14.000 euro door zeventien aanvallen.

De alpiene wolf lijkt overigens een blijvertje. Hij heeft de naam GW1625m gekregen. GW betekent grijze wolf, de m staat voor male, een mannetje dus. Hij zit veel op de Strabrechtse Heide bij Heeze. Het zou de derde plek zijn waar de wolf leeft, na Drenthe en op de Veluwe.

