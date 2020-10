Mannen die in Den Bosch buren te lijf gingen met riek en knuppel moeten half jaar de cel in

Een beveiligingscamera legde de ruzie vast. vergroot

Drie mannen (25, 52 en 62) uit Den Bosch moeten een half jaar de cel in voor hun rol in de uit de hand gelopen burenruzie aan de Orthen in Den Bosch. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch vrijdagmiddag.

De rechtbank heeft het drietal veroordeeld tot celstraffen van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De 52-jarige krijgt ook een meldplicht bij de reclassering en moet meewerken aan een onderzoek en behandeling in een kliniek. Daarnaast krijgen de drie mannen een contactverbod van twee jaar met de slachtoffers. Bij elke overtreding van dit verbod, kunnen ze twee weken celstraf krijgen.

Het Openbaar Ministerie had tegen het trio drie jaar cel geëist en nog eens een jaar als ze opnieuw de fout in zouden gaan. De mannen wilden eind september, tijdens de behandeling van de zaak, weinig tot niets over de vechtpartij zeggen.

'Een wonder dat de verwondingen niet erger waren'

De vechtpartij aan de Orthen in Den Bosch vond op 13 juni plaats. De betrokken buren hebben al langer ruzie. Daarom hadden ze al beveiligingscamera's opgehangen. Die hebben vanuit verschillende hoeken beelden van de vechtpartij gemaakt.

De officier van justitie sprak tijdens de zitting van 'grof geweld', waarbij de beelden volgens haar veel duidelijk maakten. "Het dossier bevat honderden pagina's, maar het zijn de beelden die boekdelen spreken." Zwaarwegend vond ze het feit dat twee van de drie verdachten helmen droegen om niet herkend te worden. "Alle handelingen met de riek, de ijzeren pijp en de honkbalknuppel zijn potentieel dodelijk, het is een wonder dat de verwondingen niet erger waren."

De rechter vindt dat de verdachten 'fors geweld hebben gebruikt' tegen hun buren. "Dat ze daarbij niet ernstig gewond raakten, is niet te danken aan het gedrag van de verdachten. Delicten als deze, waarvan in dit geval onder meer jonge kinderen getuige waren, veroorzaken gevoelens van angst en onveiligheid. De rechtbank rekent dit de verdachten aan", aldus de rechter.

Bossche groepsverkrachting

Er is mogelijk een link tussen de ruzie en de Bossche groepsverkrachting die eind vorig jaar aan het licht kwam. De buurvrouw die bij de ruzie betrokken was, wordt er door haar buren - familie van verdachte Boy M. - van beschuldigd dat ze deze zaak bij de politie heeft gemeld, zo vertelde ze aan Omroep Brabant.

De 62-jarige verdachte is de vader van de hoofdverdachte in deze zaak. Zelf zegt hij dat niet de verkrachtingszaak, maar een door de buurvrouw geplaatste schutting de aanleiding vormde voor de ruzie.

'Ik had wel dood kunnen zijn'

Aan de vechtpartij hielden twee mannen verwondingen over. Een van hen moest naar het ziekenhuis, hij kreeg daar zeven hechtingen. Via hun advocaat lieten deze twee mannen twee weken geleden weten nog steeds veel psychische en lichamelijke klachten te hebben als gevolg van de vechtpartij. "Ik had wel dood kunnen zijn", schreef een van hen.

