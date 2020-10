Help, de Duitsers komen niet naar de camping: 'We hebben ze een voucher aangeboden'

Herfst in Zeeland (foto: De Heische Tip). vergroot

De bezetting van de campings en vakantieparken in Brabant is in deze tijd net zo wisselend als het weer. Je kunt er, nu in een deel van ons land de herfstvakantie is begonnen, geen peil op trekken.

Een van de recreatieparken blijft zelfs speciaal deze hele maand open, maar tot een toeloop van toeristen heeft dit in de verste verte niet geleid. In een aantal andere plaatsen is het juist vol, ondanks de coronacrisis.

"Wij hadden voor de komende weken ongeveer zeshonderd Duitse boekingen staan."

Op de Heische Tip in Zeeland hopen ze dat met een zomerdans de zon letterlijk en figuurlijk weer gaat schijnen, vertelt eigenaar Patrick van den Berg gekscherend. Toch is er bij hem sprake van een 'acceptabele' bezetting. Anders dan sommige collega’s heeft de ondernemer dan ook niet te kampen met annuleringen door Belgen of Duitsers.

Elders regende het de afgelopen week afzeggingen. Onze buren durfden het niet aan af te reizen nu vrijwel geheel Nederland als risicogebied wordt gezien. Onder meer recreatiepark TerSpegelt in Eersel merkt het. Woordvoerster Dorien Verschuijten: “Normaal gesproken komt een kwart van onze gasten uit Duitsland. Wij hadden voor de komende weken ongeveer zeshonderd Duitse boekingen staan. We hebben ze een coronavoucher aangeboden.” Ook andere parken hebben deze geste gedaan.

“Slechts vijf procent van onze gasten komt uit België, maar die hebben hun reservering wel allemaal ingetrokken."

Bij Molecaten Park Bosbad Hoeven vielen de gevolgen mee. Parkmanager Peter van Ostaden heeft goede hoop dat eind volgende week, wanneer voor de regio’s Midden en Zuid de vakantie begint, de bezetting zal aantrekken.

De Flaasbloem in Chaam en De Heische Tip vertonen een vergelijkbaar beeld. “Slechts vijf procent van onze gasten komt uit België, maar die hebben hun reservering wel allemaal ingetrokken. Die gaan het gevaar niet opzoeken”, zegt Patrick van den Berg.

De eigenaar van het recreatiecomplex in Zeeland kan slechts hopen dat de lege plekken op het laatste moment door Nederlanders worden ingenomen. Hij maakt zich meer zorgen over de horecafaciliteiten, die door het toenemende aantal coronabesmettingen wellicht verder aan banden zullen worden gelegd.

“Ik denk dat alle verhuuraccommodaties zullen worden opgevuld met Nederlandse gasten."

Anderzijds moet hij het vooral van de vaste gasten hebben. En die komen juist, vanuit alle windstreken in ons land, met plezier naar Zeeland. “Hier voelen ze zich veilig en weten ze dat de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd.”

Thuis of in de directe woonomgeving is dat niet altijd het geval, benadrukt ook Arthur van Disseldorp. “Ik denk dat veel camping- of parkbezoekers in hun huisjes minder risico lopen dan bijvoorbeeld in een flatgebouw of een appartementencomplex,” zegt de regional manager Noord-Brabant en Limburg van belangenorganisatie HISWA-RECRON.

"Een mooie herfst had het gemis van de inkomsten van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren kunnen compenseren."

Hij had zijn achterban graag een (meer) zonnige herfstvakantie gewenst. “Het zomerseizoen is vanaf eind juni best goed verlopen. Een mooie herfst had het gemis van de inkomsten van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren kunnen compenseren. Vooral ook voor de verhuurders van groepsaccommodaties."

Edward Nederend, parkmanager van de Flaasbloem, lijkt er vrede mee te hebben. “Ik denk dat alle verhuuraccommodaties zullen worden opgevuld met Nederlandse gasten. Er is nu al negentig procent verhuurd en de resterende gaatjes worden nog last minute geboekt. Ze weten dat alle landelijke coronamaatregelen op het park worden doorgevoerd.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.