Bianca sloeg met haar auto over de kop en is blij dat gevaarlijke bocht nu wordt aangepakt

De gemeente Tilburg is vrijdagmorgen begonnen met aanpassingen aan de gevaarlijke bocht in de Sweelincklaan. In korte tijd vlogen daar meerdere auto's uit de bocht. Bianca van der Heijden overkwam het vorig jaar. Ze sloeg met haar auto over de kop en kwam zelf op het wegdek terecht. Ze heeft er nog steeds last van.

Het had iedereen kunnen overkomen, denkt Bianca. Toch zit de schrik er nog goed in als ze vrijdagmorgen gaat kijken bij de werkzaamheden die de gemeente Tilburg uitvoert om de bocht veiliger te maken.

Bianca vertelt over haar ongeluk vorig jaar:

Het asfalt in de bocht wordt ruwer gemaakt, er komen extra waarschuwingsborden en houten vangrails. Daardoor moet het minder vaak misgaan in de inmiddels beruchte bocht. De gemeente denkt er zelfs over om volgend jaar het asfalt op de hele Sweelincklaan te vervangen.

Vaak ongelukken

Er gebeuren vaak ongelukken in de bocht. Vorige maand kwam er een 27-jarige man om het leven bij een ongeluk in die bocht en een dag eerder had een agente er de macht over het stuur verloren. Eerder deze week belandde er nog iemand met de auto tegen een boom.

