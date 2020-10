Edwin redde 33 jaar geleden een vrouw uit het water bij de Markkade: 'Wanneer is het genoeg?'

Edwin van Bezouwen op de plek waar hij een vrouw uit de Mark redde (foto: Eva de Schipper). vergroot

"Niets doen is geen optie meer. Laat aan de bevolking zien dat je er iets aan doet." Een duidelijke boodschap van Edwin van Bezouw voor de gemeente Breda. 33 jaar geleden redde hij een vrouw van verdrinkingsdood. De motorrijdster vloog uit de bocht op de Markkade, op een paar honderd meter afstand van de plek waar de Nadir Faassen (25) maandag gevonden werd. "Toentertijd vroeg ik de burgemeester al: 'Gaat er iets gebeuren om dit soort dingen te voorkomen?'"

Maandag werden de auto en het lichaam van de 25-jarige Nadir Faassen uit Terheijden gevonden in het water langs de Bredase Markkade. Nadir werd sinds woensdagavond 30 september vermist. Hij had gewerkt bij Barbier, een café in het centrum van Breda, en werd daarna niet meer gezien.

Het ongeval van Nadir staat niet op zichzelf. In 2018 overleed een 20-jarige man na een ongeluk aan Markkade. Omstanders wisten eind 2014 nog een man uit het water te redden op dezelfde plek. Een jaar eerder raakte ook al een auto te water. Voor Bredanaar Sven Bekker reden om een petitie te starten voor het plaatsen van een vangrail. Op de Markkade is er weinig hoogteverschil tussen de berm en de weg.

Zoeken op de tast

33 jaar geleden, in de zomer van 1987, redde Edwin van Bezouw een vrouw uit de Mark. Dit gebeurde op een paar honderd meter afstand van de plek waar Nadir maandag werd gevonden. Een motorrijdster vloog vlak na de spoorbrug uit de bocht en kwam tussen de kade en een schip in het water terecht. De toen 19-jarige Edwin zag het ongeluk gebeuren en sprong van zijn fiets.

Edwin van Bezouw blikt terug op zijn reddingsactie van 33 jaar geleden:

"Ik ben het water in gedoken, maar zag alleen een helm drijven. Eenmaal onder water zag ik het achterlicht van de motor nog branden, maar verder zag ik helemaal niets." Jaren later herinnert Edwin zich dat hij een hele tijd onder water is geweest. "Ik moest haar op de tast zoeken, het water was heel troebel."

Onderscheiden door burgemeester

Toen hij weer boven water kwam, zag Edwin dat de motorhelm niet los dreef. "De vrouw had hem nog op en dreef al die tijd met haar hoofd onder water. Ik zag dat ze probeerde te ademen. Haar beademen was op dat moment mijn prioriteit. Dat ben ik blijven doen totdat brandweer aangekomen was." Met hulp van een langsvarend bootje werd de vrouw naar de kade gebracht. "Ik ben later naar het ziekenhuis gegaan. De vrouw bleek een flinke hersenbeschadiging te hebben opgelopen. Ze is nooit meer de oude geworden."

Wekenlang werd Edwin op straat aangesproken. In datzelfde jaar werd hij officieel onderscheiden met een medaille van het Carnegie Heldenfonds. "Het frappante van de situatie is dat ik toen kort met de burgemeester gesproken heb. Ik vroeg: 'Goh, gaat er nu iets gebeuren langs de kant van de weg om dit soort dingen te voorkomen?' Zijn reactie: "Er wordt naar gekeken." Nu, 33 jaar later, gebeuren daar nog steeds ongelukken."

'Niets doen is geen optie meer'

Intussen is er een vangrail geplaatst in de bocht waar het ongeval met de motorrijdster in 1987 toentertijd gebeurde. "Maar langs de rest van de Markkade staat er niets. Het is gewoon slecht afgezet." Volgens Edwin is een stevige kademuur de beste oplossing.

"Ik heb maar één advies voor de gemeente: Doe iets! Onderneem actie. Laat zien aan bevolking dat je er iets aan doet. Niets doen is geen optie meer." Hij roept mensen op om de petitie te tekenen. "Dit speelt al zo lang. Wanneer is het genoeg?"

