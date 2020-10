Coronanieuws: Aboutaleb heeft corona, Tweede Kamer praat over verpleeghuizen

De cohortafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (foto: ANP 2020/Rob Engelaar). vergroot

De hoofdpunten:

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft corona

Tweede Kamer praat over oplopend aantal besmettingen in verpleeghuizen

Ook streep door alle officiële carnavalsactiviteiten in Eindhoven en geen optocht in Oeteldonk

12.05 - Geen publiek bij voeren dieren

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft met onmiddellijke ingang alle voor publiek toegankelijke voedermomenten van de dieren geschrapt. Het park heeft dat vanwege de coronacrisis besloten om groepsvorming op die momenten te voorkomen. Ook shows met dieren en presentaties van dierenverzorgers gaan tot nader order niet door, meldt de dierentuin. Het nachtdierenverblijf blijft gesloten, net als een deel van het junglegebied Urucu. Pandamoeder Wu Wen en haar jong Fan Xing zijn te zien op een videoscherm in de dierentuin.

Het dierenpark vraagt bezoekers om in binnenruimtes een mondkapje dragen, maar dat is niet verplicht.

11.30 - Geen carnavalsoptocht in Oeteldonk

De optocht in Oeteldonk op carnavalsmaandag gaat niet door. Dat laat de Oeteldonksche Club maandag aan Omroep Brabant weten. Het besluit is in overleg met de bouwers in Den Bosch genomen.

Dinsdagavond wordt er vergaderd in Den Bosch over carnaval. Dan komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over hoe het feest er in 2021 in de stad uit gaat zien.

10.30 - Ook in Lampegat streep door carnaval

Ook in Eindhoven zijn alle officiële carnavalsactiviteiten afgelast. Dit laat de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC) maandagochtend weten. Concreet betekent dit dat de optocht op carnavalszaterdag niet plaatsvindt.

Ook de plannen om op de Markt, het Wilhelminaplein en het Stadhuisplein tenten met een volwaardig programma te organiseren, zijn van de baan. Het Federatiebal gaat niet door en er zal ook geen nieuwe stadsprins worden gepresenteerd.

10.08 - Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft corona

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (59) van Rotterdam heeft het coronavirus opgelopen. Volgens zijn woordvoerder is de burgemeester thuis met milde klachten en moet hij op advies van de GGD zeven dagen in isolatie blijven. De burgemeester werkt momenteel vanuit huis.

Als het de komende dagen nodig is, wordt Aboutaleb voor Rotterdamse zaken vervangen door locoburgemeester Bert Wijbenga. Voor zijn taken binnen de Veiligheidsregio zal de burgemeester Cor Lamers van Schiedam hem waarnemen.

10.00 - FC Den Bosch kan weer voetballen

FC Den Bosch tegen Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie gaat vanavond gewoon door. Dinsdag werd de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Almere City FC nog afgelast omdat de selectie van de Bossche club in quarantaine zat vanwege een coronabesmetting.

De aftrap vanavond is om 20.00 uur.

10.00 - Tweede Kamer praat over oplopend aantal besmettingen in verpleeghuizen

Wat moet er gebeuren om een herhaling van dit voorjaar te voorkomen? Via NPO Politiek is het debat live te volgen.

09.30 - Geen carnaval in Zeeland

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus heeft Stichting Carnaval De Smouskes besloten een streep te zetten door alle activiteiten in de aanloop naar en tijdens het komende carnaval in Zeeland. Dit in overleg met burgemeester Bakermans en de gemeente Landerd.

"Het gaat niet goed met het terugdringen van het coronavirus in Nederland en we vinden dat we als carnavalsclub onze verantwoordelijkheid moeten nemen", geeft voorzitter Danny van den Heuvel aan. "Het is niet te voorspellen hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen, daarom hebben we besloten om al onze carnavalsactiviteiten te annuleren. Veiligheid en gezondheid staan zonder enige twijfel voorop."

"Dat er dit jaar in Zeeland geen hoogheden zouden worden gekozen was al bekend, maar nu gaat er dus ook een streep door bijvoorbeeld de pronkzittingen en de optocht op carnavalszondag. Wat de beslissing betekent voor het carnaval voor de jeugd wordt nog bekeken.

07.57 - Zorg voor chronisch zieke patiënten in gedrang

Internisten maken zich zorgen over de groei van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen. Ze waarschuwen dat de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieke patiënten steeds verder in het gedrang komt als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Volgens de Nederlandse Internisten Vereniging wordt zo'n 80 procent van de COVID-19-ziekenhuispatiënten op dit moment behandeld door internisten. Op dit moment worden in een aantal ziekenhuizen al spreekuren afgezegd, waardoor chronisch zieke patiënten met bijvoorbeeld kanker, nieraandoeningen of diabetes niet naar hun internist kunnen.

06.41 - Minder negatief economisch beeld

Het conjunctuurbeeld is in in oktober wat minder negatief dan een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zogeheten conjunctuurklok van het statistiekbureau, van half oktober, presteren tien van de dertien indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf maart grote invloed, merkt het CBS op.

06.38 - Iets meer faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in september iets gestegen. Dat meldt het CBS. Maar het aantal uitgesproken faillissementen blijft wel laag, zo constateert het statistiekbureau ook. Er werden in september acht bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Concreet ging het om 211 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk veertig. Dat is er één meer dan in augustus.

03.47 - Rode Kruis in actie

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal 3000 mensen in Nederland voorzien van tenminste een maaltijd per dag. Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer rond kunnen komen.

03.30 - Aanvullende coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie.

03.26 - Geen voorrang zorg- en onderwijspersoneel bij coronatest

Zorg- en onderwijspersoneel zou voorrang krijgen bij een coronatest, maar in de praktijk laat een test toch vaak lang op zich wachten. Terwijl mensen die er géén recht op hebben misbruik maken van de voorrangsregeling, worden verpleegkundigen juist weggestuurd. Dat staat in een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van het AD.

00.01 - Economische schade

Nederland heeft in het tweede kwartaal veel minder geleden onder coronamaatregelen dan België. Bij de zuiderburen hadden bedrijven in de bouw, handel, vervoer, horeca en industrie het veel zwaarder dan in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april, mei en juni kromp de Nederlandse economie met 9,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De Belgische economie ging met 14,5 procent in de min.

23.39 - Betaald voetbal in weekend

Voetbalbond KNVB gaat ervan uit dat er ondanks de toename aan coronabesmettingen in Nederland komende week wedstrijden in het betaald voetbal zullen plaatsvinden. "Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we niet zouden voetballen", zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de voetbalbond, bij Studio Voetbal.

