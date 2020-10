Geen carnavalsoptocht in Oeteldonk, dinsdag besluit over andere activiteiten

Geen carnavalsoptocht in Oeteldonk (archieffoto). vergroot

De grote optocht in Oeteldonk op carnavalsmaandag gaat niet door. Dat laat de Oeteldonksche Club maandag aan Omroep Brabant weten. Het besluit is in overleg met de bouwers in Den Bosch genomen.

Sandra Kagie Geschreven door

Dinsdagavond wordt er vergaderd in Den Bosch over carnaval. Dan komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over hoe het feest er in 2021 in de stad uit gaat zien. Carnaval verplaatsen is volgens de Oeteldonksche Club geen optie: "De Hoogheid komt immers op 14 februari aan en die moeten wij ontvangen. Dat is ons spel, ons erfgoed."

Over het niet doorgaan van de optocht, laat de Oeteldonksche Club weten: "We hebben besloten om niet te bouwen voor het komend carnavalsseizoen. We hebben hier lang over nagedacht en goed geluisterd naar de bouwers. De kans dat de wagens niet op een waardige manier getoond kunnen worden in de stad tijdens carnaval, is gewoon te groot."

Andere steden

In Tilburg en Eindhoven is men al wat verder als het gaat over de besluitvorming rond carnaval. Daar is het besluit al gevallen dat er een streep gaat door alle officiële carnavalsactiviteiten.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.