Coronanieuws: Maatregelen kabinet uitgelekt, horeca, amateursport en openbaar vervoer getroffen

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:



Extra maatregelen kabinet treffen vooral horeca, amateursport en openbaar vervoer zo meldt RTL

Recordaantal coronatesten afgenomen in afgelopen week: ruim 280.000

6845 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur, 909 in Brabant.

Ook streep door alle officiële carnavalsactiviteiten in Eindhoven en geen optocht in Oeteldonk.

Cijfers ROAZ: 172 positief geteste patiënten in Brabantse ziekenhuizen.

19.32 - Minister Hugo de Jonge: 'We moeten ons schrap zetten'

Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukt maandagavond voorafgaand aan het Veiligheidsberaad dat Nederland 'de ernst van de situatie' moet inzien. "Wij moeten ons schrap zetten voor aanvullende maatregelen."

Aanvankelijk zou namens het kabinet alleen minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bij het overleg van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zijn, maar De Jonge schuift ook aan om het pakket aan maatregelen te bespreken.

18.57 - Horeca teleurgesteld over uitgelekte maatregelen van kabinet

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld over de mogelijke nieuwe maatregelen die het kabinet dinsdagavond bekendmaakt. Daarin komt de sluiting van de horeca weer aan bod, bevestigen bronnen. Ook lijkt het zeker dat de openingstijden flink beperkt worden. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, vindt dat het kabinet een blinde vlek heeft voor de horeca. "Iedere maatregel voor de horeca komt feitelijk neer op een lockdown. Dat is niet te doen. Teleurstellend, want het probleem zit niet in de horeca."

18.43 - Demonstraties in Den Haag worden beperkt

Van de veiligheidsregio Haaglanden demonstraties voortaan alleen nog maar plaatsvinden op een vaste plek, die vooraf is afgesproken. Protestmarsen door Den Haag worden verboden vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. “Het is gebleken dat het tijdens het lopen van routes moeilijker is om afstand te houden”, aldus de veiligheidsregio. Op plekken waar geprotesteerd mag worden moet voldoende ruimte zijn voor betogers om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook moeten demonstraties, zoals altijd, ruim van tevoren worden aangemeld.

De veiligheidsregio zegt dat dat het aantal onaangekondigde demonstraties in Den Haag de laatste weken toeneemt. Betogers die hun actie vooraf niet gemeld hebben, worden vanaf deze week naar het Malieveld of de Koekamp gestuurd.

18.21 - Cultuursector wordt verder aan banden gelegd

De cultuursector moet rekening houden met forse beperkingen, zo bevestigen Haagse bronnen tegen NRC. Volgens de krant zouden musea en concertzalen hun deuren niet hoeven sluiten, maar de regels rond de bezoekersaantallen worden naar verwachting wel strenger. Het kabinet wil ook de openingstijden van winkels in de avond beperken, net als het maximaal aantal mensen waarmee je binnen en buiten in een groep mag samenkomen.

Volgens NRC blijven de basisscholen en middelbare scholen open, hoewel het middelbaar- en hoger onderwijs waarschijnlijk weer meer digitaal moet gaan lesgeven.

17.35 - RTL meldt uitgelekte coronamaatregelen van het kabinet

RTL heeft de extra coronamaatregelen die het kabinet voorbereidt, maandag al openbaar gemaakt. Volgens bronnen waarover de politieke redactie van RTL beschikt, zullen de strengere maatregelen vooral de horeca, amateursport en het openbaar vervoer raken. Zo zou er een verbod komen op alle amateur-teamsporten boven de 18 jaar. Volgens ingewijden mag het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen worden gebruikt. Of de horeca helemaal dicht moet of de openingstijden worden beperkt, is nog onderwerp van discussie. Dinsdagavond maakt het kabinet de extra maatregelen tijdens een persconferentie bekend.

De maatregelen zijn erop gericht om contacten en reisbewegingen van mensen te beperken, zodat het aantal besmettingen verder wordt teruggebracht. Volgens de bronnen van RTL gaat het om de laatste fase vóór een nieuwe intelligente lockdown..

17.12 - Publiek niet meer welkom bij voedermomenten dierenparken

Libéma, eigenaar van dierenparken Beekse Bergen in Hilvarenbeek en Dierenrijk in Nuenen gaat geen publiek meer toelaten bij de voedermomenten voor de dieren. "Een groot deel van de publiek toegankelijke (voeder)momenten waren bij ons al geschrapt in verband met de coronamaatregelen. De enkele momenten die er nog wel zijn, worden deze week geannuleerd voor ten minste de rest van dit jaar", laat een woordvoerder van Libéma maandag weten.

16.55 - Wetenschappers Red Team: 'Snel, kort en krachtig ingrijpen'

Het Red Team, een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis, vindt dat het tijd is voor "snel, kort en krachtig ingrijpen." Als iedereen zich twee tot drie weken aan strenge regels houdt, kunnen de maatregelen voor de kerstdagen en de jaarwisseling weer versoepeld worden. "Stop met vrijblijvende adviezen, de burger wil duidelijkheid en voorspelbaarheid", aldus de wetenschappers.

16.51 - Recordaantal testen afgenomen in Nederland

De GGD'en in het land hebben in de afgelopen week een recordaantal van 280.539 coronatesten afgenomen. Dat waren er beduidend meer dan een week eerder, toen de landelijke organisatie GGD GHOR Nederland 222.877 testen rapporteerde. Aan verdere uitbreiding van de testcapaciteit wordt gewerkt. Een woordvoerster van GGD GHOR laat weten dat vanaf volgende week maandag naar verwachting 50.000 tests per dag afgenomen kunnen worden, dus 350.000 per week.

De testcapaciteit is al langere tijd een groot punt van zorg. Het RIVM verwacht dat het aantal benodigde tests in het najaar verder zal oplopen. Meer mensen krijgen in de koude maanden immers verkoudheidsklachten, die ook kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

16:.45 - Testlocatie in Breda verhuisd naar Diaconessenweg

De corona-testlocatie die eerst bij het Rath Verleghstadion van NAC stond, is vanaf maandag verhuisd naar de Diaconessenweg in Breda, vlakbij het Amphiaziekenhuis. De testlocatie staat op het voormalige parkeerterrein voor medewerkers van het Amphia. De ingang is via de Graaf Engelbertlaan/zuidelijke rondweg, meldt de GGD West-Brabant. Zoals de meeste andere testlocaties is ook deze 'winterklaar' gemaakt. Mensen met gezondheidsklachten kunnen na het maken van een afspraak er, ongeacht het weer, terecht om zich te laten testen.

16.25 - Nieuwe testlocatie in Valkenswaard

De GGD Brabant-Zuidoost opent woensdag een corona-testlocatie in Valkenswaard op het parkeerterrein Den Dries aan de Pastoor Heerkensdreef. In de testlocatie kan iedereen met milde klachten worden getest op het coronavirus na het maken van een afspraak. De GGD heeft al een testlocatie in Eindhoven op de parkeerplaats van de ijsbaan aan de Antoon Coolenlaan, in Helmond in parkeergarage City en in Eersel op het Mortelveld.

In overleg met de gemeenten heeft de GGD gekozen voor Valkenswaard omdat deze gemeente goed en centraal bereikbaar is voor de inwoners uit vooral de zuidelijke kant van de regio.

15.05 - Mondkapjes in de zorg

Vakbond FNV Zorg & Welzijn noemt het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) over het gebruik van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg 'onduidelijk' en stelt dat het 'de veiligheid van werknemers op het spel zet'.

De bond vindt dat zorgprofessionals altijd zelf moeten kunnen beoordelen of ze gebruikmaken van beschermende middelen. Werkgevers moeten hen daar dan in voorzien. In een verklaring komen FNV, CNV, FBZ, NU91 en V&VN met een eigen algemeen advies: "Gebruik in de huidige situatie als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden in principe een mondneusmasker, ook in de thuiszorg. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt." De brancheorganisaties Actiz en Zorgthuis steunen die boodschap.

14.45 - 'Nieuwe coronagolf zorgwekkender dan de eerste', ROAZ-voorzitter hoopt op strenge maatregelen

Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-Twee Stedenziekenhuis in Tilburg, hoopt dat het kabinet dinsdag met strengere maatregelen komt om het aantal coronabesmettingen in te dammen. "De situatie is kritischer en zorgwekkender dan aan het begin van het jaar. Toen was het nog beperkt tot een aantal regio's, nu doet het hele land mee", zei hij in het radioprogramma 1 op 1.

14.35 - Waar raken we besmet?

Als je kijkt naar de lijst ‘settings van mogelijke besmettingen’ zoals het RIVM dat noemt, vallen drie plekken op waar veel besmettingen naar te herleiden zijn:

Meer dan de helft van de mensen wordt thuis besmet (56,5%)

Een groot deel op het werk (12,7%),

Ook bij familie vinden veel besmettingen plaats (9,5%)

Tot slot zijn ook de verpleeghuizen nog een bron (7,2%)

14.19 - aantal nieuwe besmettingen stijgt landelijk met 6845

Tussen zondag- en maandagochtend zijn er in Nederland 6845 coronabesmettingen bijgekomen. 472 meer dan het aantal nieuwe besmettingen dat het RIVM zondag meldde. In Brabant zijn er 909 nieuwe gevallen van besmetting bijgekomen. Dat zijn er 58 minder dan op zondag.

Het aantal sterfgevallen in Nederland steeg met twaalf, waarvan één in Brabant.

14.08 - Bijna 1300 coronapatiënten in het ziekenhuis

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1298 mensen vanwege het coronavirus. Dat zijn er 65 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In het afgelopen etmaal zijn 175 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Het aantal opgenomen patiënten zal ook de komende tijd stijgen, verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op de verpleegafdelingen liggen 1046 coronapatiënten, 60 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen steeg van 247 naar 252. Negentien mensen zijn in de afgelopen 24 uur naar een ander deel van het land verplaatst. Als de stijging doorgaat zoals nu, zullen verpleegafdelingen eind oktober 2000 mensen behandelen en eind november 4500 patiënten. Dat is ruim meer dan tijdens de eerste golf, aldus Kuipers.

"We stevenen af op een aanzienlijke afschaling van de reguliere zorg in heel Nederland", aldus Kuipers. In het meest pessimistische scenario moet volgens hem de reguliere zorg 75 procent worden afgeschaald.

14.05 - Onderzoek: overheden stapelden fout op fout in skidorp Ischgl

Overheden hebben fout op fout gestapeld na de ontdekking van een coronabrandhaard eerder dit jaar in het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse wintersportoord Ischgl. De autoriteiten in de Tiroolse plaats waren overbelast. En de Oostenrijkse regering liet de toeristen veel te snel wegsturen, waardoor het coronavirus zich over andere landen kon verspreiden.

Tot deze conclusies komt een onafhankelijke commissie van deskundigen, die onderzoek deed naar het coronadebacle van Ischgl. De commisie presenteerde maandag een rapport van zo'n driehonderd pagina's. Duizenden mensen raakten besmet in Ischgl. Het virus kon zich via onder meer après-skibars snel verspreiden.

13.10 - Ir. Ottenbad in Eindhoven dicht

Het Ir. Ottenbad in Eindhoven is sinds zaterdag voor een aantal dagen gesloten. Dit nadat drie medewerkers van het zwembad onlangs positief werden getest. Ook zijn een aantal medewerkers uit voorzorg in quarantaine gegaan. "We nemen deze voorzorgsmaatregel om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gezondheid staat op de eerste plaats", laat de gemeente Eindhoven weten.

De sluiting is in eerste instantie voor 4 dagen, voor alle bezoekers. Vanaf woensdag kunnen verenigingen en baantjes zwemmers waarschijnlijk weer terecht in het zwembad. Ook kan er dan weer recreatief gezwommen worden. Deelnemers van zwem- en bewegingslessen kunnen, zoals het er nu uitziet, vanaf zaterdag 17 oktober weer terecht in het zwembad.

13.05 - Staatssecretaris Broekers-Knol in quarantaine

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken gaat tien dagen in thuisquarantaine. Dit omdat iemand in haar directe omgeving positief is getest op het coronavirus. De staatssecretaris volgt hiermee het van de GGD op. Ook laat ze zelf een coronatest doen.

De staatssecretaris voelt zich goed, maar heeft wel lichte verkoudheidsklachten. Ze werkte volgens het ministerie al zoveel mogelijk vanuit huis, maar blijft nu volledig thuis. Eerder gingen ook andere bewindslieden tijdelijk in thuisisolatie, onder wie Wopke Hoekstra en Hans Vijlbrief van Financiën en Tamara van Ark (Volksgezondheid).

13.00 - Corona-app al meer dan 2,6 miljoen keer gedownload

12.58 - Medisch specialisten verwachten strengere maatregelen

De Federatie Medisch Specialisten verwacht strengere maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. De tweede golf begint op een tsunami te lijken, waarschuwt de voorzitter van de federatie, Peter Paul van Benthem. "De enige kans die we maken als samenleving is als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Er is geen tijd om met vingers te gaan wijzen, we zullen snel moeten optreden", schrijft Van Benthem op de site van de federatie.

Als het beleid niet verandert, liggen volgende maand ongeveer 5000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrezen de medisch specialisten. Dat is vier keer zo veel als nu. In dat geval moet 70 procent van de reguliere zorg worden geschrapt, meer dan in de eerste golf afgelopen voorjaar.

12.45 - Cijfers ROAZ: 172 positief geteste patiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen op het moment 172 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld. Van die patiënten liggen er 39 op de verschillende intensive cares. Dit blijkt uit de cijfers van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant. "De aantallen nemen nog steeds toe", zo licht woordvoerder Wim Pleunis de cijfers maandag toe. "Niet zo extreem als in de ziekenhuizen in het westen van het land. Maar ook hier verwachten we een verdere stijging", geeft hij aan.

12.35 - 'Alarmerende' stijging besmettingen in België

De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in België is 'alarmerend' in alle provincies en leeftijdsgroepen. Als de trend zich voortzet zal het aantal gevallen eind deze week de tienduizend per dag passeren, zei viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van het nationale crisiscentrum. Volgens het crisiscentrum verdubbelen de cijfers zich nu elke acht dagen. In de afgelopen week was er sprake van een stijging met 89 procent.

Inmiddels hebben bijna een miljoen Belgen de gratis nationale app Coronalert gedownload, meldt de ontwikkelaar. De app werd op 30 september gelanceerd en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

12.10 - Operatie bij coronapatiënt riskant

Patiënten die geopereerd worden terwijl ze het coronavirus onder de leden hebben, lopen een veel groter risico om na de ingreep te overlijden dan patiënten die niet met het virus zijn besmet. Onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft dit aan het licht gebracht. "Soms is een operatie noodzakelijk en is er geen keuze", zegt chirurg Schelto Kruijff, die het onderzoek leidde. "Maar als er wel alternatieven zijn voor een operatie of als het mogelijk is om de operatie uit te stellen, dan is het belangrijk om die keuze te kunnen maken op basis van de exacte data en risico's."

Het onderzoek werd gehouden tussen eind februari en begin juni. Kruijff noemt de uitkomsten 'ontzettend belangrijk voor chirurgen en patiënten bij het maken van keuzes binnen de planbare zorg.' Hij en zijn collega's analyseerden gegevens van ruim vijfhonderd patiënten die in 27 ziekenhuizen in ons land onder het mes gingen. In totaal bleken 161 van hen het coronavirus te hebben. Bij de meerderheid kwam dit overigens pas na de operatie aan het licht. Van deze groep overleed 14 procent binnen een maand. Van de niet besmette patiënten, overleed 4 procent.

12.07 - Willem Engel in geweer tegen verbod

Viruswaarheid-voorman Willem Engel gaat bezwaar maken tegen het tijdelijke gebiedsverbod dat hij heeft gekregen voor Den Haag. Drie mannen kregen de maatregel opgelegd omdat ze worden verdacht van overtreding van de Wet op openbare manifestatie en opruiing. Het drietal was aangehouden na een onaangekondigde demonstratie in Den Haag tegen het coronabeleid.

Engel meldde overigens ook dat Viruswaarheid niet betrokken is bij een via sociale media verspreide oproep voor een landelijke staking op 29 oktober tegen het kabinetsbeleid. Hij kon nog niet zeggen of Viruswaarheid gaat meedoen. Wel noemde hij de oproep tot de staking een 'interessant initiatief'.

12.05 - Geen publiek bij voeren dieren

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft met onmiddellijke ingang alle voor publiek toegankelijke voedermomenten van de dieren geschrapt. Het park heeft dat vanwege de coronacrisis besloten om groepsvorming op die momenten te voorkomen. Ook shows met dieren en presentaties van dierenverzorgers gaan tot nader order niet door, meldt de dierentuin. Het nachtdierenverblijf blijft gesloten, net als een deel van het junglegebied Urucu. Pandamoeder Wu Wen en haar jong Fan Xing zijn te zien op een videoscherm in de dierentuin.

Het dierenpark vraagt bezoekers om in binnenruimtes een mondkapje dragen, maar dat is niet verplicht.

11.30 - Geen carnavalsoptocht in Oeteldonk

De optocht in Oeteldonk op carnavalsmaandag gaat niet door. Dat laat de Oeteldonksche Club maandag aan Omroep Brabant weten. Het besluit is in overleg met de bouwers in Den Bosch genomen.

Dinsdagavond wordt er vergaderd in Den Bosch over carnaval. Dan komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over hoe het feest er in 2021 in de stad uit gaat zien.

10.30 - Ook in Lampegat streep door carnaval

Ook in Eindhoven zijn alle officiële carnavalsactiviteiten afgelast. Dit laat de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC) maandagochtend weten. Concreet betekent dit dat de optocht op carnavalszaterdag niet plaatsvindt.

Ook de plannen om op de Markt, het Wilhelminaplein en het Stadhuisplein tenten met een volwaardig programma te organiseren, zijn van de baan. Het Federatiebal gaat niet door en er zal ook geen nieuwe stadsprins worden gepresenteerd.

10.08 - Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft corona

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (59) van Rotterdam heeft het coronavirus opgelopen. Volgens zijn woordvoerder is de burgemeester thuis met milde klachten en moet hij op advies van de GGD zeven dagen in isolatie blijven. De burgemeester werkt momenteel vanuit huis.

Als het de komende dagen nodig is, wordt Aboutaleb voor Rotterdamse zaken vervangen door locoburgemeester Bert Wijbenga. Voor zijn taken binnen de Veiligheidsregio zal de burgemeester Cor Lamers van Schiedam hem waarnemen.

10.00 - FC Den Bosch kan weer voetballen

FC Den Bosch tegen Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie gaat vanavond gewoon door. Dinsdag werd de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Almere City FC nog afgelast omdat de selectie van de Bossche club in quarantaine zat vanwege een coronabesmetting.

De aftrap vanavond is om 20.00 uur.

10.00 - Tweede Kamer praat over oplopend aantal besmettingen in verpleeghuizen

Wat moet er gebeuren om een herhaling van dit voorjaar te voorkomen? Via NPO Politiek is het debat live te volgen.

09.30 - Geen carnaval in Zeeland

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus heeft Stichting Carnaval De Smouskes besloten een streep te zetten door alle activiteiten in de aanloop naar en tijdens het komende carnaval in Zeeland. Dit in overleg met burgemeester Bakermans en de gemeente Landerd.

"Het gaat niet goed met het terugdringen van het coronavirus in Nederland en we vinden dat we als carnavalsclub onze verantwoordelijkheid moeten nemen", geeft voorzitter Danny van den Heuvel aan. "Het is niet te voorspellen hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen, daarom hebben we besloten om al onze carnavalsactiviteiten te annuleren. Veiligheid en gezondheid staan zonder enige twijfel voorop."

"Dat er dit jaar in Zeeland geen hoogheden zouden worden gekozen was al bekend, maar nu gaat er dus ook een streep door bijvoorbeeld de pronkzittingen en de optocht op carnavalszondag. Wat de beslissing betekent voor het carnaval voor de jeugd wordt nog bekeken.

07.57 - Zorg voor chronisch zieke patiënten in gedrang

Internisten maken zich zorgen over de groei van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen. Ze waarschuwen dat de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieke patiënten steeds verder in het gedrang komt als mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Volgens de Nederlandse Internisten Vereniging wordt zo'n 80 procent van de COVID-19-ziekenhuispatiënten op dit moment behandeld door internisten. Op dit moment worden in een aantal ziekenhuizen al spreekuren afgezegd, waardoor chronisch zieke patiënten met bijvoorbeeld kanker, nieraandoeningen of diabetes niet naar hun internist kunnen.

06.41 - Minder negatief economisch beeld

Het conjunctuurbeeld is in in oktober wat minder negatief dan een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zogeheten conjunctuurklok van het statistiekbureau, van half oktober, presteren tien van de dertien indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf maart grote invloed, merkt het CBS op.

06.38 - Iets meer faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in september iets gestegen. Dat meldt het CBS. Maar het aantal uitgesproken faillissementen blijft wel laag, zo constateert het statistiekbureau ook. Er werden in september acht bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus. Concreet ging het om 211 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk veertig. Dat is er één meer dan in augustus.

03.47 - Rode Kruis in actie

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal 3000 mensen in Nederland voorzien van tenminste een maaltijd per dag. Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer rond kunnen komen.

03.30 - Aanvullende coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie.

03.26 - Geen voorrang zorg- en onderwijspersoneel bij coronatest

Zorg- en onderwijspersoneel zou voorrang krijgen bij een coronatest, maar in de praktijk laat een test toch vaak lang op zich wachten. Terwijl mensen die er géén recht op hebben misbruik maken van de voorrangsregeling, worden verpleegkundigen juist weggestuurd. Dat staat in een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van het AD.

00.01 - Economische schade

Nederland heeft in het tweede kwartaal veel minder geleden onder coronamaatregelen dan België. Bij de zuiderburen hadden bedrijven in de bouw, handel, vervoer, horeca en industrie het veel zwaarder dan in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april, mei en juni kromp de Nederlandse economie met 9,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De Belgische economie ging met 14,5 procent in de min.

23.39 - Betaald voetbal in weekend

Voetbalbond KNVB gaat ervan uit dat er ondanks de toename aan coronabesmettingen in Nederland komende week wedstrijden in het betaald voetbal zullen plaatsvinden. "Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we niet zouden voetballen", zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de voetbalbond, bij Studio Voetbal.

