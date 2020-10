Geen carnaval? Zo verwerken Brabanders het slechte nieuws

Dit mag voorlopig niet! (Foto: Archief) vergroot

Het zijn trieste tijden voor carnavalsliefhebbers. Geen carnaval dit jaar in Eindhoven en Tilburg. In Den Bosch is de optocht afgeblazen en volgt dinsdag mogelijk meer slecht nieuws. Brabanders reageren op social media op hun eigen manier op al deze somberheid.

Annemieke laat zich niet het graf in praten: "We gaan toch niet met zijn allen in een dip zitten? We máken er toch iets van? Er is nog zoveel tijd, we kunnen nog zoveel ideeën verzinnen. Geef mensen het gevoel dat het toch carnaval is en dat we ons er niet onder laten krijgen!"

Patrick denkt daar hetzelfde over. "We laten ons toch niet uit het veld slaan door het coronavirus?", vraagt hij zich af. Hij bouwt nog iedere week met een vriendengroep aan hun carnavalswagen. "We doen dit uiteraard volgens de coronavoorschriften, we bouwen in wisselende kleine groepjes. En met carnaval versieren we ons huis. Misschien dit jaar extra."

"Carnaval kun je niet uit de mensen krijgen."

Ook Tom wil ondanks het teleurstellende nieuws van zondagavond en maandagochtend het carnavalsgevoel hoog houden. Daarom gaat hij tijdens de carnavalsperiode carnavalsmuziek op Spotify zetten, Omroep Brabant aanzetten, lekker thuis erwtensoep en poffertjes eten en zijn huis versieren. "Carnaval kun je niet uit de mensen krijgen", legt hij uit. "En misschien is het een goed idee om muzikanten net als op Koningsdag vanuit huis allemaal hetzelfde carnavalsliedje te laten spelen!"

Anja vindt dat Omroep Brabant tijdens carnaval gewoon carnavalsbeelden en -muziek moet uitzenden. "We moeten het tenslotte al zo missen!" Annemieke kan zich daar helemaal in vinden. "Gewoon er met zijn allen een knalfeest van maken op tv!" Mirjam vult aan: "Of carnavalsartiesten uitnodigen op de radio!" Erik kan zich daar wel in vinden: "Vól carnaval op de radio, we houden onze identiteit hoog!"

"Begin de dag met een lach, dat is het belangrijkste."

Gerard ziet dit anders. "Ik zou van 13 tot en met 16 februari gewoon reguliere uitzendingen maken op Omroep Brabant. Geen carnavalsuitzendingen of carnavalsmuziek, want je moet de kat niet op het spek binden. Het kan niet dit jaar."

Jarno is vaak als fotograaf betrokken is bij het kindercarnaval in Oss. Hij raadt verstokte carnavalsvierders aan er persoonlijk toch iets van te maken. "Begin de dag met een lach, dat is het belangrijkste. Het feestje komt vanzelf wel weer. We moeten dit virus met zijn allen overwinnen. Ik denk dat dát het moeilijkste is."

Zo reageren mensen in Tilburg:

