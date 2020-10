Waar raken we besmet met corona? Vooral thuis, bij familie en op het werk

Dinsdag komt het kabinet met nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen. Verwacht wordt dat de groepsgroottes verder aangepast worden of dat de horeca (eerder) dicht moet. Op die laatste plek zijn de laatste tijd echter iets minder besmettingen geconstateerd. Ook de besmettingen bij vrienden en kennissen zijn afgenomen na de laatste reeks maatregelen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Op nummer één blijven de besmettingen thuis, bij familie en op het werk staan.

Minder bij vrienden, meer op school

De cijfers gaan over de eerste week van oktober, net na het afkondigen van de nieuwe maatregelen. Die aantallen kun je vergelijken met de gemiddelden sinds 6 juli, om te zien of er een stijging of een daling is vergeleken met de periode die achter ons ligt.