Groot drugsonderzoek: politie arresteert 7 verdachten tijdens 17 invallen

De politie heeft zeven verdachten gearresteerd bij zeventien invallen in het kader van een groot onderzoek naar drugshandel. Er zijn grondstoffen voor synthetische drugs en een groot geldbedrag gevonden.

De invallen werden zondagnacht en maandagochtend gedaan in Den Bosch, Uden, Veghel, Tilburg, Boxtel, Sint-Oedenrode, Den Dungen, Schijndel, Weert en Terneuzen. Tijdens deze invallen zijn vier mannen en twee vrouwen aangehouden. De zevende verdachte werd zondagavond op Eindhoven Airport aangehouden.

Geulweg

Bij een van de invallen in een huis aan de Geulweg in Den Bosch werd een Bearcat gebruikt, een groot pantservoertuig. Het voertuig reed dwars door een hek voor het huis om bij de gevel te komen. De politie koos voor die aanpak omdat het huis 'goed beveiligd' was. Volgens de politie werd in dit huis gefraudeerd met stroom en gas en waren er illegale verbouwingen gedaan

In hetzelfde huis werden in 2013 arrestaties verricht vanwege een gewapende overval op juweliersstand Gassan Diamonds in de Brabanthallen. De daders werden uiteindelijk in 2014 veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5,5 jaar.

Tilburg en Veghel

In een pand in Tilburg vond de politie 300 liter methanol en in Veghel werd een drugslab in aanbouw gevonden met een 'enorme hoeveelheid chemische grondstoffen'.

Bij deze huiszoekingen werden verschillende geldbedragen gevonden en zijn onder andere telefoons in beslag genomen. Tevens zijn er twee auto’s in beslag genomen, waaronder een dure Mercedes. Alle verdachten zitten vast in beperking, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen praten.

Zeeland

In het Zeeuwse Terneuzen werd een container gevonden met een compleet drugslab met 320 liter MDMA-olie, een hoeveelheid MDMA-kristallen en een aantal vaten vol met chemische stoffen. Het lab was niet in gebruik.

De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen.

Bij de inval in Den Bosch gebruikte de politie een Bearcat:

