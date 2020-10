Buurtbewoonster schrikt van inval met pantservoertuig: 'Dit maakt indruk op de hele wijk'

Foto: Bart Meesters vergroot

Het was flink schrikken zondagnacht voor omwonenden van de Geulweg in Den Bosch. Daar werd precies om vijf uur 's nachts een Bearcat, een groot pantservoertuig, gebruikt bij een inval. Een bewoonster uit de buurt die anoniem wil blijven, werd er wakker van. Maandag zit de schrik er nog goed in.

De buurtbewoonster dacht eerst dat er een ongeluk gebeurde. “Er wordt hier vaak veel te hard gereden, dus er gebeuren regelmatig ongelukken. Dat was ook het eerste wat ik dacht toen ik vannacht een hoop kabaal hoorde.” Het geluid bleek zo heftig te zijn, dat ze toch maar uit bed kwam om te kijken wat er aan de hand was. “Toen zag ik opeens overal politie, het stond helemaal vol.”

‘Enorm indrukwekkend’

“Er was een arrestatieteam, een helikopter en er waren twee motoren. In totaal waren er wel zo'n veertig mensen. Het viel mij op dat ik geen andere buurtbewoners buiten zag. Normaal gesproken als er hier een ongeluk gebeurt, gaan er mensen kijken. Dit keer bleef iedereen binnen. Ik denk dat de hele buurt aanvoelde dat dit niet niks was. Het was enorm indrukwekkend.”

De Bearcat reed eerst over een struik heen en daarna het hek omver dat om het huis stond. "Alles lag plat. De ijzeren staaf aan de voorkant op de pantserwagen was door de ruit gegaan”, zegt de buurtbewoonster. “Het was echt abnormaal om mee te maken. Ik heb er ook de hele dag last van gehad. Ik had hoofdpijn en was misselijk. Het is gewoon vijf uur ’s nachts, je ligt te slapen en vervolgens schrik je je helemaal rot. Het klonk alsof er een enorme container heel hard werd neergezet. Ik kan me voorstellen dat deze inval indruk heeft gemaakt op de hele wijk. "

‘De buurt voelde het aankomen’

Toch komt de inval niet helemaal als een verrassing. “Het speelt hier al een tijdje in de wijk. Heel veel bewoners weten bijvoorbeeld ook dat ze kogelvrij glas hebben. Ook hebben ze veel camera’s. Het was wachten tot er wat zou gebeuren."

Ondanks alles blijft de vrouw met een fijn gevoel in de buurt wonen. "Ik vind dit nog steeds een van de leukste wijken in Den Bosch. Wat er afgelopen nacht is gebeurd, hoort bij hen. Niet bij mij of de rest van de buurt.”

In dit huis viel de politie binnen in Den Bosch:

Ook inval in Boxtel

Ook in Boxtel viel de politie binnen in een huis. Een buurtbewoner in de buurt van het complex de Ridder in Boxtel schrok rond halfzes wakker van vijf doffe klappen. “We zijn gaan kijken en zagen dat een buurman werd opgepakt door het arrestatieteam. Die man woonde er pas net. Er hingen wel camera’s voor het huis sinds kort, dus dat was wel een beetje gek.”

Volgens de buurtbewoner is het een ‘heel rustige en nette buurt’ en is er nog nooit iets vergelijkbaars gebeurd. Het was daarom even schrikken geblazen. “Ik denk dat er wel twintig politieauto’s in de straat stonden vanochtend. Daarna is het hele huis uitgekamd.”

De buurtbewoner kende de gearresteerde man niet goed, maar beschrijft hem als een 'heel normale, vriendelijke man'.

